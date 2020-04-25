صحيفة: برشلونة ومانشستر سيتي يتنافسان على ضم روبن دياس مدافع بنفيكا

ذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية اليومية أن مدافع بنفيكا روبن دياس يحظى باهتمام برشلونة ومانشستر سيتي، وكلاهما يرتبط بعلاقة جيدة مع وكيل أعماله خورخي مينديز، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو.

ويبلغ عمر اللاعب 22 عامًا ويرتبط بعقد مع بنفيكا حتى عام 2024، ويعتبر أحد أكثر المدافعين الواعدين في كرة القدم الأوروبية.

ووفقًا للصحيفة ذاتها، وضع الناديان دياس ضمن أولوياتهما على الرغم أن الشرط الجزائي في عقده يقدر بمئة مليون يورو.

ولا شك أن هذا المبلغ يمثل عائقا أمام الأندية في ظل الظروف الحالية التي تسببت في أزمة اقتصادية كبيرة في أوروبا؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في توقف النشاط وبالتالي أثر على دخل الأندية، لكنه في حال رحيل اللاعب عن بنفيكا لن يكون بهذا المبلغ أبدا في ظل هذه الظروف.

وعرض مينديز لاعبه دياس على برشلونة كبديل محتمل على المدى الطويل لصموئيل أومتيتي، والذي يبدو أيضًا قريبا من الرحيل عن "كامب نو".

لكن في حال التعاقد معه سيؤثر على عمليات التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان وتانغي ندومبيلي من توتنهام هوتسبير.

أما بالنسبة لمانشستر سيتي، فإن المصدر نفسه نقل عن بيب غوارديولا، المدير الفني للنادي الإنجليزي، أنه معجب بدياس، مشيرًا أيضًا إلى إعجابه بكاليدو كوليبالي مدافع نابولي والتركي كافلار سويونكو مدافع ليستر سيتي، لكن مينديز علاقته جيدة مع سيتي الذي نقل له البرتغالي غواو كانسيلو، لكنه قد يرحل هذا الصيف.

وفي بنفيكا، لا يرغب الرئيس لويس فيليبي فييرا في بيع كبار نجومه، على الأقل في خضم أزمة "كوفيد 19"، إذ إنه لم يوافق الموسم الماضي على بيع جواو فيلكس إلى أتلتيكو مدريد مقابل أقل من 126 مليون يورو، وهو ما حدث.