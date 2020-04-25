نادي برشلونة لا يمانع بيع لاعبه ليوفنتوس

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن يوفنتوس الإيطالي مهتم بالحصول على خدمات سيرجي روبيرتو لاعب وسط نادي برشلونة في السوق الصيفي المقبل.

وأوضحت أن يوفنتوس أبدى اهتمامه بالتعاقد مع روبيرتو، خلال اتصالاته مع برشلونة، بشأن إبرام صفقات تبادلية في السوق الصيفي المقبل.

وأوضحت "سبورت: "ما يلفت الانتباه أن برشلونة مستعد للحديث عن الصفقة، وقد أدرج سيرجي روبيرتو في قائمة اللاعبين الذين يمكن التخلي عنهم".

وقالت: "يوفنتوس يراقب سيرجي روبيرتو، وبات أكثر إصرارا على التعاقد معه، يوفنتوس يقدر أن روبيرتو متعدد الاستخدامات".

وبحسب الصحيفة المقربة من برشلونة، فإن وكلاء روبيرتو يدركون أن برشلونة وضع اسمه ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل الصيف المقبل.

ومن المعروف أن يوفنتوس يريد التخلص من لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش، في حين ذكرت تقارير أن برشلونة مهتم بالحصول على اللاعب رغم أنه يبلغ من العمر 30 عاما.

يشار إلى أن روبيرتو من خريجي برشلونة وانضم للفريق الأول في يوليو 2013، وشارك في 273 مباراة، بينها 29 الموسم الحالي، وسجل فيها جميعا 9 أهداف، أبرزها الهدف السادس في الفوز 6/1 على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2016/2017، والذي سمح لبرشلونة بالتأهل لدور الـ8، رغم خسارته ذهابا 4/0.

ويمتد عقد روبيرتو مع برشلونة حتى يونيو 2022، علما أنه يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن وفي خط الوسط، وقليلا في خط الدفاع.