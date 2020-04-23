في حال عدم اكتمال المسابقات: "يويفا" يحسم طريقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا واليوروبا ليغ

قالت تقارير صحفية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قرر اعتماد الطريقة التي سيتم من خلالها حسم بطاقات التأهل لمسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، في الموسم المقبل، حال عدم استكمال المسابقات المحلية الأوروبية المتوقفة حاليا نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إلى أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الخميس، برئاسة ألكسندر تشيفرين، عبر تقنية "الفيديو كونرفرانس"، توصل إلى حسم تأهل الأندية إلى المسابقات الأوروبية وفقا للجدول الحالي للنتائج، عن طريق "معدل النقاط في كل مباراة" أو ما يطلق عليه "الجدارة الرياضية".



وأكدت الصحيفة البريطانية أن تطبيق تلك القاعدة سيؤدي إلى تأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، إلى دوري أبطال أوروبا، وهي أندية: ليفربول، مانشستر سيتي، ليستر سيتي، وتشيلسي.

وقالت إن تطبيق هذه القاعدة يعني تأهل مانشستر يونايتد وولفرهامبتون إلى مسابقة الدوري الأوروبي، ويمكن أن يتأهل شيفيلد يونايتد إلى نفس البطولة أيضا؛ كونه يتساوى حاليا مع وولفرهامبتون في رصيد النقاط، إلا أنه لعب مباراة أقل.

وفي ضوء ذلك، فإن ناديي آرسنال وتوتنهام هوتسبير سيكونان خارج المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل تماما، كونهما يحتلان حاليا المركزين الثامن والتاسع.

ولا يزال موقف مانشستر سيتي من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا معلقا؛ كونه تعرض لعقوبة الإيقاف عن المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين، وينتظر قرار محكمة الاستئناف لتحديد مصيره.