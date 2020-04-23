عناوين الصحف الرياضية العالمية: هجوم مضاد من أجل لوتارو مارتينيز .. طريق مفتوح نحو صفقة ريال مدريد.. ذاهب لصنع التاريخ في برشلونة (صور)

شكلت أخبار سوق الانتقالات ومصير عدة نجوم، منهم: لوتارو مارتينيز، وإدواردو كامافينغا، وتيمو فيرنر، و مصير الدوريات الأوروبية، والمنافسات القارية، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف، بالمرشحين لتدريب المنتخب الإماراتي، وأخبار الأندية وكرة القدم السعودية، وصراع الفرق الأوروبية حول اللاعبين الشباب.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نجم رين الشاب، كامافينغا، والمطلوب من ريال مدريد، وكتبت :"طريق مفتوح للتعاقد مع كامافينغا".

كما تحدثت عن حوارها مع لوتارو مارتينيز، ومصير نهائي كأس ملك إسبانيا، في حال تأجيله للموسم القادم، وكتبت :" نهائي كأس الملك دون أوديغارد وأدوريز ".

الصحيفة اهتمت بتصريحات الويلزي، غاريث بيل، جناح ريال مدريد.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الأرجنتيني، لوتارو مارتينيز، والمطلوب من برشلونة، لكن فريقه انتر ميلان، قدم له عرضًا لتمديد عقده، وكتبت: "هجوم مضاد من أجل لوتارو مارتينيز".

كما تحدثت عن مستقبل كوتينيو وكتبت :" إيفرتون وليستر سيتي يدخلان سباق التعاقد مع كوتينيو ".

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على البرازيلي، ماتيوس فيرنانديز، اللاعب الجديد لبرشلونة، وكتبت :"ماتيوس فيرنانديز : أنا ذاهب لصنع التاريخ في برشلونة".

كما تحدثت عن الألماني، تيمو فيرنير، لاعب لايبزيج، الذي يهتم برشلونة بضمه، وكتبت :"فيرنر لاعب الخطة " ب " في حال الفشل في التعاقد مع لوتارو مارتينيز".

كما اهتمت الصحيفة، بإمكانية إلغاء تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا، وكتبت :"دوري الأبطال قد يكون دون تقنية الفيديو حين يعود".

آس

ركزت الصحيفة على نجم رين الفرنسي، الشاب إدواردو كامافينغا، المطلوب من ريال مدريد، وكتبت :"كامافينغا : 50 مليون يورو".

كما تحدثت عن مصير حضور الجماهير لكرة القدم، وكتبت :"دون جماهير حتى يناير القادم".

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على خطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لإنهاء الموسم، وكتبت :"اليويفا يراجع خططه".

كما تحدثت عن قطبي كرة القدم الفرنسية، أولمبيك مارسيليا، وأولمبيك ليون، وكتبت :"أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون يتنازعان اللاعبين الشباب".

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة، على التاريخ المحتمل لعودة كرة القدم في إيطاليا، بعد توقف بسبب فيروس كورونا، وكتبت :" يبدأ مرة أخرى يوم 4 مايو ".

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الدوري الإيطالي، وكرة القدم الإيطالية، وموعد عودتهما عبر التدريبات أولًا، بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وكتبت :"18 مايو تبدأ المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي".

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فريق الاتحاد، وتهديده من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم، وكتبت :"الفيفا يهدد الإتحاد".

كما تحدثت عن الحكام في السعودية، وكتبت :"تريساكو يوقف تدريبات الحكام".

الصحيفة اهتمت بأخبار دولية، وكتبت :"كلوب : فريقي مهيمن على البريميرليغ " و " روديجر يتكفل بطعام مستشفى ولادته " و " استثمارات كرة القدم تتقلص".

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على اختيار مدرب جديد للمنتخب الإماراتي، وكتبت :"6 مدربين في قائمة المرشحين لقيادة الأبيض".

كما تحدثت متابعة لاعبي البارالمبية، وكتبت :" العصيمي رسالة اطمئنان إلى قلب آسيا ".

الصحيفة اهتمت بأخبار دولية، وكتبت :"الفيفا يدعم شمال إفريقيا " و " ماراثون برلين قد يقام في موعده " و " الاتحاد الهولندي يدرس إلغاء الدوري" و "كريستال بالاس أقدم نادٍ في العالم " و "هل يعود الشبح للبوندسليغا".

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على شهر رمضان والرياضة، وكتبت :"رمضان 2020 رياضة وصحة في البيت".

كما تحدثت عن أخبار الرياضة الإماراتية، وكتبت :"تشكيل مجلس إدارة الشارقة الجديد" و "بويول ينضم لمبادرة خلك نشيط خلك سليم" و "أرواباريتا يقترب من تدريب أحد فرق العاصمة".

كما اهتمت بأخبار دولية، وكتبت :"لوكاكو : 23 لاعبًا من إنتر أصيبوا بكورونا" و "دوريات أوروبا بين العودة والإلغاء" و "فيديرر يطالب بدمج رابطتي التنس".