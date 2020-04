آرسنال يعلن خفض رواتب لاعبيه والجهاز الفني

أعلن آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين أن لاعبيه وأفراد الجهاز الفني وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 12.5% بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومنحت العديد من أندية الدوري الممتاز إجازة إجبارية للعاملين منذ تفشي الوباء بينما قال آخرون مثل ويستهام يونايتد وساوثهامبتون إن اللاعبين وافقوا على تأجيل الرواتب لكن آرسنال أصبح أول ناد يعلن عن خفض رواتب لاعبيه.

وتراجع ليفربول متصدر الدوري وتوتنهام وبورنموث عن قرارات سابقة بمنح إجازة للعاملين غير اللاعبين بعد تعرضهم لانتقادات.

وقال آرسنال: "يسعدنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق طوعي مع لاعبي الفريق الأول والمدرب وأفراد الجهاز الفني الأساسيين لدعم النادي في هذه الفترة الصعبة".

وأضاف "سيسري الخفض على إجمالي الدخل السنوي بنسبة 12.5% هذا الشهر مع الانتهاء من كافة الأمور الإدارية الخاصة بالعقود في الأيام المقبلة".

وأشار آرسنال إلى أن "المبلغ المتفق عليه" سيتم إعادته للاعبين إذا تحققت بعض الأهداف المعينة المرتبطة بشكل أساسي بالنجاح في أرض الملعب خلال المواسم المقبلة.

وقال آرسنال إن الاتفاق مع اللاعبين مبني على فرضية استكمال موسم 2019/2020 وحصول النادي على حصته كاملة من إيرادات البث.

وأضاف "الأموال التي سنوفرها ستساعد في تغطية بعض المخاطر المالية التي واجهناها هذا الموسم فيما يتعلق بإيرادات أيام المباريات والدخل التجاري".

ويحتل أرسنال المركز التاسع في الدوري متأخرا بـ8 نقاط عن المركز الرابع الذي يضمن التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا المربحة قبل أن يتم تعليق النشاط في إنجلترا إلى اجل غير مسمى الشهر الماضي بسبب الوباء.

