الصور الأولى لنجم توتنهام سون هيونغ بمعسكر الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية (فيديو)

قالت صحيفة "صن" البريطانية، إن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بدأ المشاركة في مناورات عسكرية تستمر لمدة 3 أسابيع، في إطار أداء خدمته العسكرية برفقة جيش بلاده.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، إلى أن سون هيونغ مين، البالغ من العمر 27 عامًا، انضم إلى قاعدة عسكرية بحرية تابعة للجيش الكوري الجنوبي، وذلك في جزيرة "جيغو" الواقعة جنوب البلاد.

وأضافت: "بحسب القانون في كوريا الجنوبية، فإن أي شاب تحت 28 عامًا، فإنه يتعين عليه أداء الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرًا، إلا إذا حصل على إعفاء من الدولة".

وأكدت "صن" أن سون هيونغ مين حصل على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية عقب تتويجه بذهبية دورة الألعاب الآسيوية عام 2018 مع منتخب كوريا الجنوبية، إلا أنه أبدى رغبته في خوض هذا التدريب العسكري برفقة جيش بلاده.

وتابعت: "سيشارك سون هيونغ مين في مناورات وتدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، وإطلاق الغازات المسيلة للدموع، وغيرها من التدريبات، وذلك خلال وجوده مع القوات في القاعدة البحرية".

ونشرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، صورة لسون وهو يمر بجانب شاحنة عسكرية وجنود، مرتديًا قميصًا أخضر، وقبعة سوداء، وقناعًا للوجه.

وتوقفت منافسات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي حتى شهر يونيو على أقل تقدير، فيما أعلن توتنهام، أن نجمه الكوري لن يعود للعاصمة البريطانية لندن، قبل أن ينتهي من الخدمة العسكرية.