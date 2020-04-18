توتنهام يحسم موقفه من عرض ريال مدريد لضم هاري كين عن طريق غاريث بيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من عرض ريال مدريد بضم هاري كين نجم وهداف السبيرز، في صفقة تبادلية تتضمن انتقال الويلزي غاريث بيل إلى النادي اللندني، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

ويرغب مسؤولو ريال مدريد في ضم هاري كين إلى صفوف الميرينغي بنهاية الموسم الجاري، لتعزيز خط هجوم الفريق، في ظل الصعوبات التي تواجه إدارة النادي الملكي لضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أو النرويغي أرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني، في الموسم المقبل.

وقال موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني: إن رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي، والمدرب البرتغالي للفريق جوزيه مورينيو رفضا تماماً فكرة التفريط في هاري كين.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم السبت، إلى أن ليفي ومورينيو حسما الموقف تماماً، وأكدا أن كين ليس للبيع، على الأقل حتى نهاية الموسم المقبل.

وأكد أن خطة ليفي ومورينيو تعتمد على محاولة ضم غاريث بيل إلى توتنهام، ولكن كي يلعب إلى جوار هاري كين، وليس ضمن صفقة تبادلية كما يريد مسؤولو ريال مدريد.

ويرى مورينيو، على وجه الخصوص، أن وجود بيل وهاري كين في هجوم توتنهام سيؤدي إلى طفرة كبيرة في أداء السبيرز، إلى جانب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، والإنجليزي الدولي ديلي آلي.

وأثار هاري كين، 26 عاماً، جدلاً واسعاً بعد تصريحاته التي أكد خلالها أن بقاءه في توتنهام أمر غير مضمون، كونه يعتمد على تطور فكر النادي، ومنافسته على الألقاب، ما فتح الباب على مصراعيه أمام احتمال خوضه تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن توتنهام لن يبيع هاري كين بأقل من 200 مليون جنيه إسترليني، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع النادي يستمر حتى صيف 2023.