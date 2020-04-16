أخبار ريال مدريد وبرشلونة: زيدان يقلب موازين صفقة أوباميانغ.. ونجم توتنهام يقرب بوغبا من الرحيل

اشتد الصراع على صفقة النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال الإنجليزي في الموسم الجديد بين عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي أهم أخبار الكرة العالمية والأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة:

زيدان يقلب موازين صفقة أوباميانغ

قلب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني الموازين في صفقة التعاقد مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ نجم آرسنال الإنجليزي.

وأكدت صحيفة (سبورت) الإسبانية أن أوباميانغ دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد بناء على طلب زيدان الذي أبدى رغبته في ضم النجم الجابوني لتدعيم خط الهجوم الملكي في الموسم الجديد.

وارتبط اسم أوباميانغ بنادي برشلونة في الموسم الجديد كما تردد أنه البديل المنتظر للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر الإيطالي حال تعثر الصفقة وهو ما ينذر بصراع مثير على صفقة نجم الغانرز.

نجم توتنهام يقرب بوغبا من الرحيل

اقترب الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي من الرحيل في الموسم المقبل بحسب موقع (توتو ميركاتو) الإيطالي.

وسيضطر مانشستر يونايتد لبيع بوغبا في الموسم المقبل لتمويل صفقة التعاقد مع هاري كين نجم توتنهام هوتسبرز الذي أصبح هدفا للرد ديفلز من أجل تدعيم الهجوم.

مدافع برشلونة على أبواب ميلان

اقترب مدافع فريق برشلونة إيمرسون من الرحيل إلى نادي ميلان الإيطالي في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية عن وجود مفاوضات متقدمة بين برشلونة وميلان لانتقال إيمرسون إلى الروزانيري وقد تكون الصفقة مفتاحا لضم المدافع أليساندرو رومانيولي إلى البارسا خلال الموسم القادم.

بايرن ميونيخ يستعد لحسم أولى صفقات الصيف

يستعد فريق بايرن ميونيخ الألماني لحسم أولى صفقاته الصيفية لتدعيم صفوفه بحسب تقارير صحفية ألمانية بعدما استقر النادي البافاري على ضم أرماندو سيب لاعب فريق هوفنهايم في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب صاحب الـ17 عاما لفحوصات طبية تمهيدا للانضمام للفريق البافاري في الموسم الجديد.

مانشستر يونايتد يستهدف نجم فيورنتينا

كشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية عن دخول نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات للتعاقد مع نجم فريق فيورنتينا الإيطالي فيدريكو كييزا.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد رصد بالفعل 70 مليون يورو للفوز بخدمات كييزا في الموسم الجديد خاصة أن اللاعب لفت أنظار ناديي يوفنتوس وميلان لضمه بالموسم المقبل.

في المقابل، أكدت صحيفة (لاغازيتا ديلو سبورت) الإيطالية أن نابولي لن يقبل برحيل اللاعب فابيان رويز نجم وسط الفريق إلا في حالة تلقيه عرضا ضخما مناسبا لنابولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نابولي تلقى اتصالات شفوية من أجل بيع رويز في الموسم الجديد من أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي كما أن نابولي لن يقبل ببيع اللاعب سوى 100 مليون يورو.

آرسنال يقترب من ضم نجم سان جيرمان

اقترب نادي آرسنال الإنجليزي من الفوز بخدمات اللاعب لافين كورزاوا ظهير أيسر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد معه في صفقة انتقال حر للموسم المقبل.

وبحسب صحيفة (ذا صن) البريطانية فإن آرسنال توصل لاتفاق شبه نهائي مع كورزاوا لضمه في الموسم المقبل والتوقيع على عقد يمتد حتى 2025.

وكشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية عن دخول المدافع أكسيل ديساسي لاعب فريق ريمس الفرنسي في حسابات فريق آرسنال للتعاقد معه بالموسم الجديد بعد ظهوره بصورة طيبة.

ويسعى آرسنال لترميم خط دفاعه بعدما تعاقد مع بابلو ماري في شهر يناير الماضي بجانب ضم ويليام ساليبا مدافع سانت إيتيان في الموسم المقبل.