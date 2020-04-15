آرسنال يرحب بالاستغناء عن لاكازيت وسط اهتمام هذا النادي

يستعد آرسنال للتضحية بمهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت للحصول على أكبر قدر ممكن من الاستفادة المالية في ظل سعي أتلتيكو مدريد إلى التقدم بعض للحصول على خدماته.

وانضم لاكازيت إلى آرسنال في 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني قادمًا من ليون لكنه تعرض لانتقادات شديدة في ظل تألق الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

ومنذ تولي الإسباني ميكيل أرتيتا تدريب آرسنال خلفًا لمواطنه أوناي إيمري وجد لاكازيت نفسه على مقاعد البدلاء حيث فضل عليه أوباميانغ.

وسجل المهاجم الفرنسي 45 هدفًا في 114 مباراة مع آرسنال، لكن عدم ثبات مستواه قد يطيح به أخيرًا خارج النادي اللندني بحسب ما قالته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخاض لاكازيت 9 مباريات دون تسجيل أي هدف بين شهري ديسمبر/كانون الأول، ويناير/كانون الثاني الماضيين، لكنه نجح بتسجيل 3 أهداف في 4 مباريات قبل إيقاف الموسم.

ولكن وفقًا لصحيفة AS الإسبانية، فإن آرسنال منفتح على أي عرض للاعب البالغ من العمر 28 عامًا، ويمكن أن يمهد الطريق أمام أتلتيكو مدريد لتعزيز اهتمامه.

ويكافح فريق المدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني من أجل تسجيل الأهداف هذا الموسم، على الرغم من وجود ألفارو موراتا، ودييغو كوستا، وجواو فيليكس، في الهجوم إلا أن سيميوني يعتقد أن لاكازيت يمكن أن يحل مشاكلهم.

ومع ذلك، وبالنظر إلى مبلغ 52 مليون جنيه إسترليني الذي وضعه آرسنال للاستغناء عن مهاجمه، وحقيقة أنه لا يزال لديه عامان متبقيان على عقده، فقد يضطر النادي الإسباني إلى إنفاق مبلغ كبير للحصول على خدمات لاكازيت.

ومن ناحية أخرى، اعترف أرتيتا بأن النادي قد يضطر إلى بيع بعض اللاعبين قبل الشراء إذا أنهى الموسم المتوقف حاليًا خارج المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ومع وجود النادي حاليًا في المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 8 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، فمن غير المرجح أن يقفز المدفعجية للمركز الرابع فيما تبقى من الموسم.