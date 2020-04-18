صحيفة تكشف إجراءات عودة اللاعبين للتدريبات حال استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز

ناقش ممثلون عن الأندية الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الفيديو مستقبل البريميرليغ في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا، وأكدوا رغبتهم في إنهاء الموسم بالتنسيق مع السلطات الحكومية والصحية في بريطانيا.

ووفقا لصحيفة "صن" فإن عدة إجراءات تمت مناقشتها خلال الاجتماع بينها عودة اللاعبين للتدريبات مجددا والتي ستكون وفق إجراءات صارمة لتفادي الاختلاط والإصابة بالعدوى.

وأضافت أن أول إجراء سيلتزم به اللاعبون هو الحضور للتدريبات ولمعسكر الفريق مرتدين اللباس الرياضي التدريبي لتجنب مشاركة غرف الملابس، فيما سيكون الإجراء الثاني إجراء اختبارات لفيروس كورونا لهم في سياراتهم قبل بداية التدريبات.

كما ناقشت الأندية طريقة التدريبات وقررت الاستعانة بالتجربة الألمانية حيث يتدرب الفريق وفق مجموعات لا تضم سوى 5 لاعبين فقط في أقصى الحالات لتجنب وجود عدد كبير من اللاعبين في معسكر الفريق.

وتعني التدريبات عبر مجموعات أن كل فريق سيجري 5 حصص تدريبية متفرقة لأن لوائح بعض الفرق تضم 25 لاعبا.

واقترح أيضا زيادة الاختبارات في صفوف اللاعبين في الأيام والأسابيع القادمة كنوع من الوقاية ولحمايتهم من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أبقت الباب مفتوحا لنقاش موعد عودة المنافسات وفتحت الباب أمام اللعب حتى أغسطس المقبل وإكمال المسابقة لتجنب ضياع نحو مليار جنيه إسترليني كعائدات من النقل التلفزيوني.