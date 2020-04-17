كشف نتائج اجتماع أندية الدوري الإنجليزي لاستئناف مباريات البريميرليغ

ناقشت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، عدة خيارات محتملة لاستكمال الموسم الحالي، لكنها لم تحدد موعدا لاستئناف المباريات في ظل استمرار إجراءات العزل العام التي تطبقها الحكومة البريطانية.

وشارك ممثلو 20 ناديا في مؤتمر عبر الهاتف لبحث مختلف الخيارات الممكنة لاستئناف النشاط المتوقف مع الالتزام بإنهاء المباريات بدلا من إلغاء الموسم.

لكن بعد إعلان الحكومة أمس الخميس، استمرار سريان إجراءات العزل العام لمدة ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل تظل جميع الخيارات افتراضية.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري الممتاز: "كان اجتماع كافة الأطراف المعنية اليوم فرصة لمناقشة الخيارات الممكنة لاستئناف الموسم. يظل هدفنا استكمال موسم 2019-2020 لكن في هذه المرحلة كافة المواعيد مؤقتة في ظل تنامي تأثير كوفيد-19.

"مثل الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى تعمل رابطة الدوري والأندية من خلال خطط وسيناريوهات معقدة، نتبادل وجهات النظر بكثافة مع كافة الأطراف المعنية بما في ذلك شركاء البث التلفزيوني وهدفنا التأكد من أننا في وضع يسمح باستئناف اللعب عندما يصبح الوضع آمنا وبدعم كامل من الحكومة".

وأضاف: "صحة وسلامة اللاعبين والمدربين والمديرين والأجهزة الفنية والعاملين والجماهير أولوية لنا والدوري سيستأنف عندما تسمح الإرشادات الطبية بذلك".

ولم يناقش الاجتماع الأضرار المحتملة التي قد تنتج عن استمرار الموسم إلى ما بعد 30 يونيو حزيران موعد انتهاء عقود بعض اللاعبين والمدربين.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن العقود يجب أن يتم تعديلها لتتماشى مع الموعد الفعلي لنهاية الموسم ومع ذلك يمكن إعادة النظر في هذه القضية وفقا للقانون الإنجليزي.

وقالت رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا، التي تمثل الدرجات الثلاث الأدنى من الدوري الممتاز، إن الأندية لا يمكنها العودة للتدريبات مجددا قبل 16 مايو آيار المقبل على الأقل.