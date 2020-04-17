تقرير: الستة الكبار يرفضون مقترح إنهاء الدوري الإنجليزي في يونيو

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن الأندية الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز ترفض إنهاء البريميرليغ في يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة "ميرور" فإن 9 أندية على الأقل، اتفقت على طرح صيغة جديدة في اجتماع البريميرليغ، بضرورة إنهاء الموسم الحالي قبل 30 يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن الأندية الستة الكبرى وهي: المتصدر ليفربول، وحامل اللقب مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، وتوتنهام، وآرسنال، شكلوا تحالفًا لرفض مقترح إنهاء الموسم في يونيو المقبل.

ونقلت "ميرور" عن مصدر من التحالف قوله: "هذا ليس الوقت المناسب لإجراء هذه المحادثات بشأن إنهاء الموسم، إنه وقت مبكر للغاية".

ومنذ فوز ليستر سيتي 4/0 على أستون فيلا يوم 9 مارس، لم تلعب أم مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يحدد الاتحاد الإنجليزي ورابطة البريميرليغ حتى الآن، أي موعد لاستئناف المباريات.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي رصيده 82 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بـ25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، الذي لعب 28 مباراة.

ويأتي ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ثم تشيلسي في المركز الرابع ويملك 48 نقطة، ويتبعه مانشستر يونايتد خامسًا وفي جعبته 45 نقطة، في حين يحتل توتنهام المركز الثامن وحصد 41 نقطة، ويتقدم بنقطة عن آرسنال صاحب المركز التاسع.