إلغاء جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 46 عاما

بات في حكم المؤكد إلغاء جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 1973، بعد توقف التصويت على الجائزة التي فاز بها النجم المصري محمد صلاح قبل عامين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن خطة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا تتويج أفضل لاعب في الدوري وأفضل لاعب شاب أيضا في حفل عشاء في مانشستر يوم 26 أبريل/ نيسان الحالي، ليتغير مكان الحفل الذي يقام في فندق جروسفينور في لندن منذ 25 عاما، لكن يبدو أن الأمر سيتغير هذا العام في ظل توقف المسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان جوردان هندرسون، قائد ليفربول، المرشح الأقرب للفوز بالجائزة، مع زميله ساديو ماني وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وكان ترنت ألكسندر أرنولد، زميل هندرسون، المرشح الرئيسي لجائزة أفضل لاعب شاب.

وكانت ترشيحات فوز هندرسون بالجائزة، ليصبح ثالث لاعب على التوالي من ليفربول يحصدها بعد صلاح (2018)، وفيرجيل فان دايك (2019)، قد تعززت في الأسابيع الأخيرة، حيث كان القوة الدافعة وراء مبادرة لاعبي البطولة لجمع الأموال للجمعيات الخيرية للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا.

ومع ذلك، هناك الآن إمكانية حقيقية لإلغاء الحفل والجوائز هذا العام والتي تقدم منذ 46 عاما بسبب تأثير فيروس كورونا.

إذ تم إلغاء حفل العشاء ولم يتم اقتراح أي موعد في المستقبل كبديل، وبالتالي لا يمكن لرابطة اللاعبين المحترفين الكشف عن القائمة المختصرة المكونة من ستة لاعبين وإقامة الحفل دون حضور مدعوين.

وتم إرسال أوراق التصويت للاعبين في منتصف الشهر الماضي قبل أن توقف مسابقات كرة القدم؛ وذلك من أجل بدء عملية التصويت، ولكن لم تصل أوراق التصويت إلى كافة الأندية ما يعني توقف التصويت واحتمالية إلغاء الحفل.

ونتيجة لذلك، اتخذت الرابطة قرارا بعدم وجود أولوية حالية لهذه الجوائز أو الحفل، إذ تركز على مساعدة اللاعبين في الدرجات الأدنى على تجاوز الآثار الاقتصادية لتوقف النشاط.