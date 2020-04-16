فيكتور أوسيمين يعلق على اهتمام ريال مدريد وبرشلونة وليفربول

علق المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نادي ليل الفرنسي على اهتمام كبار الأندية الأوروبية في التعاقد معه.

وتردد أن أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، تريد التعاقد مع أوسيمين الذي يبلغ من العمر 21 عاما.

وقال أوسيمين في تصريحات لصحيفة "إندبندنت" البريطانية: "هدفي هو اللعب في أحد أكبر الأندية في العالم".

وأضاف: "رغم ذلك أشعر بسعادة كبيرة لأنني أتواجد مع ليل، أولوياتي هي الاستمرار ولعب المباريات".

وتابع أوسيمين: "لست مستعدا للانتقال لأي ناد أكبر والبقاء على مقاعد البدلاء، أريد التواجد داخل أرض الملعب ليتطور أدائي الفني".

وانتقل أوسيمين من روايال شارلوروا البلجيكي إلى ليل صيف العام الماضي، مقابل 12 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2024.

وشارك أوسيمين في 38 مباراة مع ليل الموسم الحالي، سجل فيها 18 هدفا وصنع 6، وتوزعت أهداف أوسيمين على 13 هدفا في الدوري الفرنسي حيث يحتل المركز الثالث على لائحة الهدافين، كما سجل هدفين في دوري أبطال أوروبا، وهدفين في كأس الرابطة الفرنسية، وهدفا في كأس فرنسا.

ولعب أوسيمين 8 مباريات مع منتخب نيجيريا الأول سجل فيها 4 أهداف.