تقرير: مورينيو يدفع هاري كين نجم توتنهام للرحيل إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير اللندني، أبلغ دانييل ليفي، رئيس النادي، بعدم بيع هاري كين إلى أي فريق إنجليزي، ما يفتح الباب أمامه للانتقال إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان.

وأبدى مانشستر يونايتد رغبته من قبل في التعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي ليكون أساسيا في تشكيلة النرويجي أولي غونار سولشاير.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية، أن ريال مدريد وسان جيرمان هما القادران على شراء كين الذي يتجاوز سعره 200 مليون يورو، وكلاهما يبحث عن مهاجم بارز.

وفي حالة ريال مدريد، يبدو أن خيار تقديم عرض لكين ليس مطروحا حتى الآن؛ في ظل الحالة الاقتصادية الحالية في الأندية الأوروبية التي تأثرت بشدة بسبب فيروس كورونا.

ويبلغ كين حاليا 26 عاما وقد سجل 35 و41 و24 هدفا في المواسم الثلاثة الأخيرة مع توتنهام، لكن الحقيقة هي أن شخصية اللاعب لا تغري إدارة ريال مدريد التي تفكر في لاعب مثل إيرلينغ هالاند، لكن حال فشل التعاقد مع هالاند وكيليان مبابي يتبقى خيار هاري كين.

وقال كين في تصريحات سابقة: "أحب توتنهام ولكن إذا لم نسِر في الاتجاه الصحيح، فأنا طموح. أريد أن أكون في القمة".

ويبدو باريس سان جيرمان مناسبا أكثر للمهاجم الدولي الإنجليزي، خاصة وأن النادي الفرنسي سيرحل عنه إدينسون كافاني وكذلك ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان هذا الموسم، ومن المحتمل أن يعود المهاجم الأرجنتيني إلى إنتر.

لكن يتبقى معرفة ما إذا كان ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، يتوقع رحيل مبابي عام 2021، وحينها سيضطر للتعامل مع هذه الفجوة.