موقف توتنهام من بيع ندومبيلي لنادي برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية، الاثنين، موقف توتنهام الإنجليزي، من بيع لاعبه الفرنسي تانغي ندومبيلي لنادي برشلونة، في سوق الانتقالات الصيفي.

وتردد أن برشلونة يريد التعاقد مع لاعب الوسط ندومبيلي، البالغ من العمر 23 عاما، مستغلا توتر العلاقة بين اللاعب ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن توتنهام ليس مستعدا للاستماع لأي عروض بشأن ندومبيلي، بعدما ضم اللاعب الشاب مقابل 60 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات، من ليون الفرنسي، علما أن عقد اللاعب مع السبيريز ينتهي في يونيو 2025.

وأوضحت الصحيفة "توتنهام يعرف أنه بذل مجهودا واضحا ودفع مبلغا ماليا كبيرا، والآن لا يفكر في بيع ندومبيلي".

وبحسب "موندو ديبورتيفو" فإن ندومبيلي ينال إعجاب مسؤولي برشلونة، ويعتقدون أنه يملك الإمكانات المطلوبة لتعزيز خط وسط النادي الكتالوني، مع الرحيل المرتقب للتشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش.

وشارك ندومبيلي في 27 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي، سجل فيها هدفين وصنع 4، علما أنه لعب 13 مباراة (500 دقيقة)، تحت قيادة مورينيو الذي قاد توتنهام في 26 مباراة.