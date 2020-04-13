أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: الملكي يخطط لضم خليفة كاسيميرو.. والبارسا يحسم مصير أوباميانغ

بدأ الحديث داخل نادي ريال مدريد حول التعاقد مع لاعب وسط سوبر لإراحة البرازيلي كاسيميرو نجم الوسط في الموسم المقبل.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس اليوم الاثنين:

ريال مدريد يخطط لضم خليفة كاسيميرو

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن وجود مناقشات بين إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لضم لاعب وسط مدافع سوبر في الموسم المقبل لخلافة النجم البرازيلي كاسيميرو الذي يعاني من إجهاد شديد نتيجة تلاحم المواسم.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يسعى لضم لاعب وسط سوبر لإراحة كاسيميرو في الموسم الجديد ووضع النادي الملكي على رأس قائمة المرشحين للانضمام للفريق النجم الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي بناء على طلب زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي.

ووضع زيدان الثنائي إدواردو كامافينغا لاعب وسط رين الفرنسي وبوبكر سوماري وسط ليل الفرنسي كبدائل حال فشل المفاوضات مع كانتي.

وأكدت صحيفة "س" أيضا أن ريال مدريد قد يبقي على المهاجم لوكا يوفيتش نجم الفريق رغم العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة للرحيل خاصة من باريس سان جيرمان الفرنسي وبعض الأندية الألمانية.

وأكدت الصحيفة نقلا عن أحد مسؤولي ريال مدريد أن الفريق الملكي يرغب في الإبقاء على يوفيتش خاصة أن الصعوبات التي تواجهه في موسمه الأول مع الفريق متوقعة وأمر طبيعي بالنسبة لأي لاعب ينضم للريال.

وكشفت الصحيفة عن اقتراب الحارس الأوكراني أندري لونين من العودة للريال مدريد مجددا في الموسم المقبل بعد نهاية إعارته إلى ريال أوفييدو خاصة أن الحارس ألفونس أريولا سيعود إلى فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الجديد بعد نهاية إعارته.

أوباميانغ الحل البديل لتدعيم هجوم برشلونة

بات اللاعب الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ نجم آرسنال الإنجليزي الحل البديل لتدعيم هجوم فريق برشلونة الإسباني حال فشل صفقة لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أنه رغم أن برشلونة وضع أوباميانغ كلاعب بديل على قائمة صفقاته إلا أن أوباميانغ يرفض العروض أملا في تجدد مفاوضات برشلونة.

دورتموند يتحرك لضم موهبة فالنسيا

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن دخول نادي بروسيا دورتموند في مفاوضات من أجل التعاقد مع فيران توريس نجم فالنسيا الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب الموهوب دخل دائرة اهتمامات دورتموند من أجل تعويض الرحيل المنتظر للاعب جادون سانشو في الموسم الجديد بعد تلقيه عدة عروض من مانشستر يونايتد الإنجليزي وليفربول وأيضا ريال مدريد الإسباني.

إنتر يتحرك لصفقة تبادلية مع يوفنتوس

تلوح في الأفق صفقة تبادلية بين ناديي إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين بحسب تقارير صحفية في الفترة الأخيرة.

وأكد موقع "كالشيو ميركاتو" أن إنتر ميلان يرغب في ضم خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس مقابل رحيل ماورو إيكاردي لليوفي في الموسم المقبل.