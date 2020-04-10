تقرير.. من يخطف نغولو كانتي ريال مدريد أم باريس سان جيرمان؟

نقلت وسائل إعلام إسبانية عن تقارير صحفية إنجليزية أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، في ظل نية النادي اللندني التخلص من الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018.

ونقلت صحيفة AS الإسبانية عن موقع 90Min أن تشيلسي يسعى للتخلص من كانتي في حال وصول عرض جيد له، فيما يسعى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي للتعاقد مع مواطنه ليساعد البرازيلي كاسيميرو في وسط الملعب.

ولا يملك ريال مدريد لاعبا يعوض كاسيميرو، إذ لا يوجد لاعب آخر في هذا الملف الشخصي؛ لأن فيديريكو فالفيردي يلعب في نفس مركز الألماني توني كروس وليس لاعب وسط مدافع مثل كاسيميرو وكانتي.

لكن الموقع الإنجليزي أشار إلى أن العقبة أمام إتمام هذه الصفقة تكمن في اللاعب ذاته الذي يريد الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

ويتبقى ثلاثة أعوام على نهاية عقد كانتي مع النادي اللندني، بينما تعلو الأصوات داخل مجلس إدارة تشيلسي بضرورة بيع الدولي الفرنسي، رغم أنه لعب دورًا أساسيًا في فوز ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، كما أنه في موسمه الأول مع تشيلسي فاز بلقبي الدوري والكأس.

لكن خلال الموسم الحالي تراجع أداء كانتي البالغ عمره 29 عاما بسبب الإصابات، ليخوض 22 مباراة فقط في كافة المسابقات.

وانتقل كانتي إلى تشيلسي مقابل 36 مليون يورو، لكن رغم جائحة فيروس كورونا لا يزال موقع ”ترانسفيرماركت“ يضع سعره نحو 80 مليون يورو.

لكن في حال تعاقد ريال مدريد معه لن يتنازل زيدان عن التعاقد مع مواطنه الآخر بول بوغبا من مانشستر يونايتد، خاصة أنهما لا يلعبان في نفس المركز.