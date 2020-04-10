صحيفة: سولشاير سيطرد 5 لاعبين من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن المدرب النرويجي، أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، استقر على بيع 5 لاعبين الصيف المقبل، في إطار خطة إعادة النادي لمنصات التتويج.

وذكرت صحيفة ”مانشستر إيفينينغ نيوز“، أن سولشاير يستعد لبيع فيل جونز وجيسي لينغارد وأندرياس بيريرا وكريس سمولينغ، إلى جانب أليكسيس سانشيز.

وأوضحت الصحيفة، أن سولشاير يريد توفير مساحة للتعاقد مع لاعبين جدد، بالتخلص من اللاعبين الذين لا يحتاج لخدماتهم.

واستقر سولشاير على التخلص من جونز الذي لعب مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، رغم أنه من أقدم اللاعبين في الفريق.

كما يريد سولشاير التخلص من لينغارد الذي سجل هدفين فقط الموسم الحالي في جميع المسابقات، وينطبق الحال على أندرياس بيريرا الذي لعب 37 مباراة الموسم الحالي، لكنه لم يترك بصمة واضحة.

أما كريس سمولينغ، فيقضي الموسم الحالي معارًا إلى روما الإيطالي، الذي يتردد أنه يريد شراء اللاعب بشكل نهائي.

أما أليكسيس سانشيز، فمن المؤكد أن إدارة مانشستر يونايتد تريد بيعه الصيف المقبل، مع نهاية إعارته لإنتر ميلان، خاصة أنه يحصل على 400 ألف جنيه إسترليني شهريًا.

وبالنسبة للاعبين الذين يريد سولشاير التعاقد معهم، فأوضحت ”مانشستر إيفينينغ نيوز“ أن الشاب الإنجليزي جادون سانشو، جناح بروسيا دورتموند، إلى جانب جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي، وجاك غريليش لاعب أستون فيلا، أبرز اهتمامات مانشستر يونايتد.