اقتراح جديد أمام رابطة الدوري الإنجليزي لتعويض خسائر أزمة كورونا

قالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تستطيع تعويض الخسائر المالية التي تعرضت لها، جرّاء توقف المسابقة نتيجة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال خطة على المدى القريب.

وتعاني أندية الدوري الإنجليزي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة توقف النشاط الكروي، وتعليق عائدات الإعلانات وحقوق البث التليفزيوني، وبيع تذاكر المباريات، في ظل غموض موقف الموسم الحالي، وسط آمال لاستئناف المسابقة في نهاية مايو أو مطلع يونيو المقبل، على اعتبار أن هناك 9 أسابيع فقط متبقية من البريمييرليغ.

وأشارت ”إكسبريس“ إلى أن تأجيل انطلاق الموسم المقبل، والمحدد له الثامن من أغسطس، سيكون أمرا لا مفر منه، في ظل تمديد هذا الموسم إلى نهاية يونيو أو مطلع يوليو المقبل حال استئنافه.

وأضافت بقولها: ”تملك رابطة الدوري الإنجليزي خيارا ماليا مهما، وهو الاستعانة بالقنوات التي تملك حقوق البث التلفزيوني في سد الفجوة المالية التي حدثت نتيجة أزمة كورونا، والتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الصعب على جميع الأندية في هذا الموسم. حيث تبلغ خسائر البث التلفزيوني المتوقعة ما يقرب من 414 مليون جنيه إسترليني“.

ومضت تقول، في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”تنتهي عقود حقوق البث التليفزيوني للدوري الإنجليزي، التي حصلت عليه قناتا ”سكاي سبورتس“، و“بي تي سبورت“، في عام 2022، وبالتالي فإن رابطة البريمييرليغ تستطيع تمديد هذه الحقوق موسما إضافيا حتى العام 2023 بمقابل مغر، بحيث تمنح هذا الموسم إلى القناتين بسعر خاص أقل عن المواسم السابقة، وهو ما سيؤدي إلى تعويض الخسائر الحالية، ويمنح الأندية فرصة على الصمود أمام الأزمة“.

وأكدت ”إكسبريس“ أن الوضع المالي لقناتي ”سكاي سبورتس“ و“بي تي سبورتس“ يسمح لهما بتجديد عقد حقوق بث الدوري الإنجليزي، حيث كشفت الحسابات الأخيرة أن عائدات ”سكاي“ وصلت إلى 1.7 مليار جنيه إسترليني، مقابل 2.7 مليار إسترليني لقناة ”بي تي سبورتس“.