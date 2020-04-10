ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يعلن شفاءه من فيروس كورونا

أكد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال أرتيتا، في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية ”BBC“، إنه تعافى بشكل كامل من فيروس كورونا، بعد نحو شهر على إصابته.

وبعد نحو 24 ساعة من إعلان إصابة أرتيتا بفيروس كورونا المستجد، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف جميع المنافسات في إنجلترا.

يشار إلى أن أرتيتا البالغ من العمر 38 عاما تولى تدريب آرسنال، في ديسمبر الماضي، بعقد يمتد حتى يونيو 2023.

وأصاب فيروس كورونا عددا من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين، أبرزهم: باولو مالديني ونجله، مروان فيلايني، باولو ديبالا، بليز ماتويدي، دانييل روغاني، وكالوم هودسون أودوي.

وتوقفت منافسات كرة القدم في إنجلترا حتى إشعار آخر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، أن تأجيل انطلاق الموسم المقبل، والمحدد له في الثامن من أغسطس، سيكون أمرا لا مفر منه، في ظل تمديد هذا الموسم إلى نهاية يونيو أو مطلع يوليو المقبل حال استئنافه.

ويحتل آرسنال المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 40 نقطة من 28 مباراة.