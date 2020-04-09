عمدة لندن يشن هجوما حادا على مورينيو

انتقد صادق خان، عمدة مدينة لندن سلوك البرتغالي جوزيه مورينيو بعدما قاد تدريب للاعبي توتنهام في حديقة؛ ما شكل خرقا لقوانين الحجر الصحي والطوارئ في البلاد.

وأدى سلوك المدرب البرتغالي ولاعبيه لعدة انتقادات من بينها إدارة توتنهام التي طالبت لاعبيها باحترام قوانين التباعد الاجتماعي كما انتقدت الحكومة خطوة مورينيو ولاعبيه.

واعتذر المدرب البرتغالي عن سلوكه واعتبر أن ما قام به غير سليم وقال :“ أتقبل أن تصرفي لم يكن مطابقا لتعليمات الحكومة ”.

وأضاف جوزيه مورينيو :“ من الضروري أن نلعب جميعا دورنا ونتبع النصائح من أجل دعم أبطال الصحة العمومية وإنقاذ الأرواح “ لكن عمدة لندن صادق خان ذا الأصول الباكستانية لم يهتم باعتذاره وانتقد بقوة سلوك المدرب البرتغالي ولاعبيه.

وقال صادق خان في تصريحات نشرتها “ ذا صن “ :“ إنه سلوك غير مقبول، مجموعة من الناس تلجأ لكرة القدم لكون لاعبيها قدوة والحقيقة أن نصيحة الحكومة بالبقاء في المنزل تلقت ضربة ”.

وأضاف عمدة لندن المدينة التي ينتمي إليها فريق توتنهام :“ الأشخاص وعلى الخصوص الأطفال الذين يمكنهم دعم توتنهام أو مشاهدة كرة القدم وهم ينظرون لتلك الصور سيقولون إن كان ذلك يناسبهم ومقبولا لديهم فلماذا لا يناسبني أنا ”.

وأكد صادق خان على الناس محاسبة أنفسهم وقال :“ اسأل نفسك إن كان ذلك ضروريا ؟ والجواب سيكون لا ”.

وأضاف :“ ما تفعله في النهاية هو نشر الفيروس عن غير قصد ”.

ولم يكن صادق خان عمدة لندن الوحيد الذي انتقد سلوك مورنيو ولاعبي فريق توتنهام فالمدير الوطني الطبي في قطاع الصحة العمومية ستيفان بويس اعتبر أن السلوك غير مقبول وقال : “ ليس هذا الوقت المناسب في أن تكون راضيا سواء أنا أو فريق كرة القدم ”.