بعد خروجهم للتدريب في حديقة.. توتنهام يطلب من لاعبيه اتباع قواعد التباعد الاجتماعي

قال توتنهام هوتسبير، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه طلب من لاعبيه احترام إرشادات الحكومة الخاصة بالتباعد الاجتماعي، بعد تصوير عدد من لاعبي الفريق وهم يتدربون في حديقة في لندن.

والتقطت صور للمدرب جوزيه مورينيو في حصة تدريبية بحديقة هادلي كومون مع لاعب الوسط تانجي ندومبيلي رغم إرشادات الحكومة للناس بالبقاء في المنازل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وصور مارة قلب الدفاع ديفنسون سانشيز والظهير رايان سيسنيون وهما يركضان معا في الحديقة.

???????? Tottenham’s Davinson Sanchez and Ryan Sessegnon were spotted on a run in Hadley Wood this morning as the Spurs players continue to independently train.#THFC #COYSpic.twitter.com/bvtoo1lbD4

— TranSPURS (@TranSPURS) April 7, 2020