مورينيو يقود تدريب مجموعة من لاعبي توتنهام في حديقة (شاهد)

أظهرت لقطات مصورة مجموعة من نجوم توتنهام هوتسبير يتجاوزن قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا من أجل التدريب في أحد حدائق شمال لندن مع المدير الفني جوزيه مورينيو.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، ظهر فيه المدافع دافينسون سانشيز وريان سيسينون يركضان جنبًا إلى جنب في حديقة على جانب الطريق.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن النصيحة الرسمية أثناء تفشي وباء كورونا هي أن جميع الأفراد يجب أن يقفوا على مسافة مترين على الأقل في جميع الأوقات، ولا يمكن ممارسة التدريبات في الهواء الطلق إلا مع شخص آخر من منزلك.

وظهر مورينيو في عدة صور وهو يرتدي ملابس تدريب توتنهام، واقفا مع لاعبين آخرين، ظهرت أيضا أثناء إشرافه في التدريبات.

???????? Tottenham Hotspur players on a run in Hadley Wood as Spurs players independently continue to train. [@MikalisYid]#THFC #COYSpic.twitter.com/sIHAL1KuOb — Last Word On Spurs???? (@LastWordOnSpurs) April 7, 2020

ونشر أحد مشجعي المنافس المحلي آرسنال هذه الصور بينما ظهر في مقطع فيديو منفصل الإيفواري سيرغ أورييه وهو يركض جنبًا إلى جنب مع صديق.

وهي الأحدث في سلسلة من الأحداث التي تنطوي على انتهاك لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لقواعد التباعد الاجتماعي أثناء فرض الحكومة الإغلاق التام بسبب فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم النادي عندما تم الاتصال به للتعليق: ”تم تذكير جميع لاعبينا باحترام المسافة الاجتماعية عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. سنواصل تعزيز هذه الرسالة.“