مورينيو يقود تدريب مجموعة من لاعبي توتنهام في حديقة (شاهد)

أظهرت لقطات مصورة مجموعة من نجوم توتنهام هوتسبير يتجاوزن قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا من أجل التدريب في أحد حدائق شمال لندن مع المدير الفني جوزيه مورينيو.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، ظهر فيه المدافع دافينسون سانشيز وريان سيسينون يركضان جنبًا إلى جنب في حديقة على جانب الطريق.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن النصيحة الرسمية أثناء تفشي وباء كورونا هي أن جميع الأفراد يجب أن يقفوا على مسافة مترين على الأقل في جميع الأوقات، ولا يمكن ممارسة التدريبات في الهواء الطلق إلا مع شخص آخر من منزلك.

وظهر مورينيو في عدة صور وهو يرتدي ملابس تدريب توتنهام، واقفا مع لاعبين آخرين، ظهرت أيضا أثناء إشرافه في التدريبات.

Tottenham Hotspur players on a run in Hadley Wood as Spurs players independently continue to train.

