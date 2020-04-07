الرئيس التنفيذي للبريميرليغ: سنخسر مليار جنيه استرليني حال إلغاء الدوري الإنجليزي

حذر ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من خسائر بمليار جنيه استرليني على الأقل في حال عدم استكمال منافسات الموسم الحالي.

وتأتي تحذيرات ماسترز في وقت تعاني فيه بريطانيا بشكل عام والرياضة بشكل خاص وفي مقدمتها كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ماسترز قوله الثلاثاء ”نواجه خسائر بمليار جنيه استرليني على الأقل إذا فشلنا في استكمال موسم 2019-2020“.

وأضاف ”خسائر أخرى تنتظرنا إذا ما زادت خطورة الجائحة في المستقبل“.

تصريحات ماسترز جاءت بعد ساعات من حديث رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والتي أشار فيها إلى وجود احتمال لإلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، لهذا الموسم، في ظل تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

وقال غريغ كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية، اليوم الثلاثاء: ”نحن ملتزمون بمحاولة إنهاء الموسم الكروي، وتحديد البطل والهابطين والصاعدين على أساس رياضي وفقا للنتائج على أرض الملعب“.

وأضاف: ”ومع ذلك، فإنه من الممكن ألا نستطيع استكمال الموسم؛ لأن كرة القدم ليست الأولوية الآن، الأولوية هي حياة البشر، وسوف نلتزم بتوجيهات وتعليمات الحكومة البريطانية في هذا الصدد، وفي ضوء الوضع المستقبلي لوباء كورونا“.