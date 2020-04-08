ساديو ماني يكشف موقفه حال حرمان نادي ليفربول من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

شدد السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول، على أنه سيتفهم الوضع، حال حرمان فريقه من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، تحت ضغوط تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويبتعد ليفربول في صدارة المسابقة، بـ25 نقطة عن وصيفه مانشستر سيتي، حيث اقترب بشدة من حصد لقب البريميرليغ، للمرة الأولى منذ 30 عاما، لكن الدوري لن يُستكمل إلا إذا أصبح الوضع آمنا.

وقال ماني، في تصريحات لموقع ”talk sport“، يوم الأربعاء: ”أرغب في الفوز بالمباريات والتتويج، هذا ما أحبه.. لكن مع الوضع الحالي، مهما يحدث، سأتفهم الأمر“.

وأضاف: ”الأمر صعب بالنسبة لليفربول، لكنه أشد صعوبة على العديد من الملايين حول العالم، فهناك أشخاص فقدوا أفرادا من عائلاتهم، وهذا هو الموقف الأكثر تعقيدا“.

وتابع: ”بالنسبة لي، هذا هو حلمي، أرغب في الفوز باللقب هذا العام.. لكن إذا لم يحدث ذلك، سأتقبل الأمر.. هذا جزء من الحياة، وآمل أن نتوج العام المقبل“.

يورغن كلوب

وأشاد ماني بتأثير يورغن كلوب، عليه كمدرب ليفربول، وأوضح في فيلمه الوثائقي مع شبكة ”راكوتن“ اليابانية: ”كلوب مدرب رائع، شخص إيجابي لأبعد الحدود حتى في حالة الخسارة، يجد دائما الكلمات المناسبة التي تدفعك للأمام والتي تمنحك القدرة على مواصلة العمل من أجل تحقيق الفوز، يعرف جيدا كيف يطور اللاعبين ويجعلهم في مستوى آخر، عندما يشعرون بالعجز عن الاستمرار داخل المستطيل الأخضر“.

وأردف: ”ما يجعل كلوب مميزا هو أنه لم يتوقف أبدا عن الإيمان بما يمكننا تحقيقه، في الاجتماع قبل مباراة برشلونة بدوري الأبطال النسخة الماضية، كان مقتنعا حقا أننا يمكننا الفوز، على الرغم من أننا فقدنا اثنين من أفضل اللاعبين في العالم محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو، لكنه منحنا القوة وحاول إزاحة الضغط عنا“.

وتعاقد كلوب في النهاية مع ماني عام 2016 بعدما سجل أربعة أهداف في ثلاث مباريات ضد ليفربول لصالح ساوثهامبتون.