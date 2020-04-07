نادي ليفربول يستهدف ضم تونالي ”بيرلو الجديد“ في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يسعى بقوة للتعاقد مع ساندرو تونالي، لاعب بريشيا الإيطالي، والملقب بـ“بيرلو الجديد“ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما ذكره موقع ”توتو سبورت“ الإيطالي، فإن اللاعب سيكلف أي نادي يريده مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني.

ويعتبر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، من أشد المعجبين بإمكانيات لاعب بريشيا الذي يشبه في طريقة لعبه المخضرم أندريا بيرلو، نجم وسط فريق ميلان ومنتخب إيطاليا السابق.

وفي مقابلة مع صحيفة ”كورييري ديلا سيرا“ الإيطالية، قال تونالي: ”أنا لا أهتم بالتقارير التي تتحدث عن رحيلي، ليس الآن، أنا مهتم بإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، لأنني أشعر أنه لا يزال لدي الكثير لمنحه لنادي بريشيا الذي آمن بي، ثم سنرى ما سيحدث مستقبلا“.

وأضاف: ”رئيس النادي يحبني مثل ابنه، وأنا أبادله الأمر نفسه، هو يعطيني دائما نصائح مهمة لمستقلبي“.

وكان اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 19 عاما قد لفت أنظار العديد من الأندية العالمية، ومنها يوفنتوس الإيطالي وليفربول، بالإضافة لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وفقا لما ذكره موقع Transfermarkt المختص في تقييم أسعار اللاعبين، فإن قيمة اللاعب الإيطالي السوقية تبلغ 31.50 مليون جنيه إسترليني فقط.