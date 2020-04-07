نادي برشلونة يضع حدا أدنى لسعر كوتينيو.. وليفربول يحدد موقفه من الصفقة

قالت صحيفة ”سبورت“ إن نادي برشلونة الإسباني لن يقبل بأقل من 90 مليون يورو لبيع نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي يلعب له كوتينيو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، أبلغ إدارة برشلونة أنه لن يقوم بتفعيل بند شراء اللاعب مقابل 120 مليون يورو؛ ما دفع مسؤولي البلوغرانا إلى تحديد سعر اللاعب، المطلوب لدى عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، وعلى رأسها تشيلسي اللندني، وليستر سيتي.

وأكدت ”سبورت“ أن توجه إدارة برشلونة بحسم سعر كوتينيو بقيمة 90 مليون يورو جاء بعد تقارير في الصحافة البريطانية أشارت إلى أن كوتينيو متاح بـ80 مليون يورو فقط، وهو الرقم الذي سترفضه إدارة البارسا تماما، كون اللاعب انتقل إلى ”كامب نو“ من ليفربول الإنجليزي، في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو.

ومن جهته، حسم الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، موقفه من عودة كوتينيو، إلى صفوف الريدز مرة أخرى.

وانتقل كوتينيو إلى برشلونة من ليفربول في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب في تاريخ البلوغرانا، وأغلى صفقة بيع في تاريخ ليفربول أيضا، إلا أنه فشل في إثبات وجوده برفقة البارسا، ورحل إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عام، مع خيار شرائه بقيمة 120 مليون يورو.

وأشارت تقارير إلى أن وجهة كوتينيو المقبلة ستكون في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، وسط تكهنات حول إمكانية عودته إلى ليفربول، خاصة بعد التسريبات التي أكدت ندم اللاعب على قرار رحيله عن ”أنفيلد“.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية، اليوم الثلاثاء،: ”ليفربول ليس مهتما على الإطلاق بعودة كوتينيو، إلا أن ذلك لا يمنع من أنه لا توجد أي مشاعر سيئة ضد النجم البرازيلي في أنفيلد. لقد كان لاعبا في صفوف ليفربول لفترة طويلة، ونحن نحترمه كثيرا ونتمنى له كل الخير. وهذه هي كرة القدم“.

وكشف كلوب بعض الكواليس الخاصة بصفقة انتقال كوتينيو إلى برشلونة، وأكد أن ليفربول رفض تماما في بداية الأمر انتقال اللاعب البرازيلي إلى البلوغرانا، رغم العرض المالي الهائل الذي قدّمته إدارة برشلونة للتعاقد مع اللاعب.

وأشار إلى أن عرض برشلونة وصل إلى ليفربول قبل 6 أشهر على رحيل كوتينيو إلى ”كامب نو“، وكانت الإجابة واضحة، لا يمكن الاستغناء عن اللاعب، إلا أن الأمور تطورت بعد ذلك، وكان الرحيل هو رغبة كوتينيو الأكيدة، وبالتحديد إلى برشلونة، ولم نقف وقتها أمام رغبة اللاعب.

وأكد مدرب ليفربول أن توقيت رحيل كوتينيو كان صعبا للغاية، فقد كان الفريق يعاني من إصابة آدم لالانا، وكان هناك نقص في لاعبي الوسط، ولم تكن هناك فرصة في تعويض رحيل اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية، ولكن النادي حسم موقفه بناء على إصرار اللاعب نفسه، الذي كان يريد الانتقال إلى برشلونة بأي طريقة.