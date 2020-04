”صنع في السنغال“.. فيلم وثائقي يعرض قصة نجاح ساديو ماني.. وهذا ما قاله عنه محمد صلاح وكلوب (فيديو)

أعدت شبكة ”راكوتن“ اليابانية، فيلمًا وثائقيًا عن السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول، وقصة نجاحه منذ البداية حتى الوصول إلى ”الريدز“ وبزوغ اسمه بقوة.

ويتواجد في الفيلم، الذي يحمل اسم ”صنع في السنغال“، ويتضمن الفيلم تعليقات وحديثًا من مدربه الألماني يورغن كلوب والنجم المصري محمد صلاح.

ويتحدث كلوب ويشرح في الفيلم كيف استطاع ماني أن يصل إلى هذه المرحلة الرائعة وكيف طور موهبته على مدار السنوات الماضية، وقال: ”المرة الأولى التي شاهدت فيها ساديو كانت في دورتموند، وكان يلعب مع سالزبورغ، لقد رأيت صبيًا صغيرًا يجلس بعيدًا، وكان يرتدي قبعة بيسبول مستديرة وخصلة صفراء تتدلى من شعره“.

وأضاف كلوب:“كان يشبه مغني الراب، وقلت لنفسي وقتها ليس لدي وقت لأضيعه مع هذا الشخص، بوروسيا دورتموند وقتها كان فريقًا كاملًا ولا يحتاج أي لاعب، لكنني كنت بحاجة إلى لاعب يمكنه تحمل البقاء على مقاعد البدلاء“.

وتابع:“لكنني كنت مخطئًا بالفعل، وتابعت مسيرته في سالزبورغ ونجاحه مع هذا الفريق، وتألق أيضًا مع ساوثهامبتون“.

A documentary film tells the story of Sadio Mane in the name of "Made in Senegal", the film tells about the story of Sadio's beginnings to his arrival to the top of the European football, thank you Sadio we learned from this film how to dream and reach the summit????????❤ pic.twitter.com/MX6GbMuiHY

