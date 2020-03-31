ميسي يتحدث عن محمد صلاح وساديو ماني.. ماذا قال؟

وضع ليونيل ميسي، قائد برشلونة وأفضل لاعب في العالم ست مرات، أربعة لاعبين من ليفربول بين أفضل 25 نجما في دوري أبطال أوروبا، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

واختار أسطورة برشلونة أفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا للعام الحالي، وبينهم ”أفضل المواهب“ إلى جوار النجوم الصاعدة.

وذكرت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، أنه اختار صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك وساديو ماني والحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وضمت قائمة ميسي مجموعة من النجوم، من بينهم روبرت ليفاندوفسكي وإيدن هازارد وفيليب كوتينيو، بينما كان لليفربول الحضور القوي رغم أنه أقصى النادي الكتالوني من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عبر الرباعية التاريخية في إياب قبل نهائي دوري الأبطال.

وخطف فان دايك جائزة أفضل لاعب أوروبي العام الماضي، بفضل تألقه مع زملائه صلاح وماني وأليسون.

وقال ميسي عن فان دايك: ”إنه خصم قوي للغاية، واحد من أفضل اللاعبين في العالم“، وأشاد بهدوء أليسون قائلا: ”إنه هادئ للغاية. يبدو أنه لديه وقت أكثر من معظم حراس المرمى“.

ولقد لفتت مسيرة صلاح الرائعة في تسجيل الأهداف النجم الأرجنتيني، الذي قال عن أفضل لاعب أفريقي مرتين: ”لقد كان رائعا مع ليفربول، أحب أسلوبه“.

كما أشاد بتعدد مواهب وإمكانيات ماني وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، قائلا: ”إنه لاعب خط الوسط وجناح ومهاجم. إنه في كل مكان“.

وأشاد أيضا بالموهوب الصاعد ترينت ألكسندر-أرنولد، ووصف قدراته الهجومية مع ليفربول بأنه ”المستقبل“، وأشاد كذلك بثنائي توتنهام هاري كين وهيون-مين سون، إلى جانب نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ، الذي أشاد بـ“سرعته المذهلة مع وبدون الكرة“.

وانضم إلى سترلينغ ثلاثة لاعبين من سيتي، ليصبحوا أربعة، مثلما اختار أربعة من ليفربول، حيث اختار قائد الأرجنتين كل من: كيفين دي بروين باعتباره ”واحدا من أعظم صناع اللعب، وقال عنه: ”يملك رؤية لا تصدق“ و ”الرائع“ برناردو سيلفا؛ لأنه ”قوي وسريع“، وبالطبع صديقه ومواطنه سيرجيو أغويرو.