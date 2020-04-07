ميرور: الفضيحة الجنسية لمدافع مانشستر سيتي تنهي مشواره مع منتخب إنجلترا

ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن مشوار مدافع نادي مانشستر سيتي، كايل والكر، مع منتخب إنجلترا انتهى، بعدما خرق الحجر الصحي وأقام حفلة جنسية في منزله رفقة أحد أصدقائه استمرت 3 ساعات.

وكان مدافع مانشستر سيتي قد خرق الحجر الصحي واستدعى فتاتي ليل إلى شقته الفاخرة رفقة أحد أصدقائه وأقام حفلة جنسية استمرت 3 ساعات في الليل، وكشفت الليلة عبر إحدى الفتيات الحاضرات.

واعتذر كايل والكر لاعب مانشستر سيتي للجماهير عن خرقه الحجر الصحي في بيان نشره ناديه والصحف البريطانية.

ورغم اعتذاره فإن كايل والكر ينتظر عقوبة وغرامة مالية كبيرة من إدارة مانشستر سيتي قد تصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني، كما أن مسيرته الدولية انتهت مع منتخب إنجلترا.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ فإن غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، أكد أن اللاعب البالغ من العمر 29 سنة سيكون خارج منتخب إنجلترا لكونه لا يسمح لأي لاعب بالخروج عن النص في حياته الخاصة ويكون نموذجا سيئا.

ورغم كون كايل والكر قدم مونديالا جيدا في روسيا وكان أساسيا في مسيرة المنتخب الإنجليزي الذي بلغ نصف النهائي وخرج أمام كرواتيا قبل أن يحتل المركز الرابع، فإن غاريث ساوثغيت بدأ فعلا يبعده عن لائحة المنتخب في اللقاءات الأخيرة.

ومنح مدرب المنتخب الإنجليزي الفرصة للشابين ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول وأرون بيساكا لاعب مانشستر يونايتد في اللقاءات الأخيرة، وتراجع دور كايل والكر في منتخب إنجلترا.

وجاءت الانتقادات لكايل والكر بعد خرقه الحجر الصحي بسبب مطالبته الجماهير والشعب البريطاني باحترام إجراءات الحجر الصحي في البلاد والمكوث في منازلهم، لكنه لم ينفذها شخصيا وقام بخرقها عبر فضيحة جنسية.