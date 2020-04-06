أخبار ريال مدريد وبرشلونة وليفربول.. عودة رونالدو للملكي ورسالة فان ديك الحاسمة.. والبارسا يطارد نجم البلوز

تصدرت الصحافة العالمية عدة عناوين مهمة ومثيرة لاهتمام القراء على رأسها عودة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى ريال مدريد الإسباني ومسـألة رحيل المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك عن فريقه ليفربول الإنجليزي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز وأهم أخبار الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها ريال مدريد وبرشلونة وليفربول:

حقيقة عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد

فجرت صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ الإيطالية مفاجأة بتأكيد وجود محاولات لعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد ورونالدو يرغبان في إتمام اتفاق العودة، ولكن الأمر سيواجهه عدة عقبات مهمة على رأسها رفض نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل رونالدو إلى الفريق الملكي في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أنه حتى في حالة موافقة يوفنتوس فسيكون الأمر بتكلفة مالية عالية تهدد عودة اللاعب إلى الفريق المدريدي في الموسم المقبل.

رسالة فان ديك تحسم رحيله عن ليفربول

وجه فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي رسالة حاسمة حول مستقبله مع الريدز في المرحلة القادمة.

وقال فان ديك في تصريحات لموقع ”غول“ العالمي إنه يسعى لكتابة اسمه ضمن أساطير نادي ليفربول ولا يفكر على الإطلاق في مغادرة الريدز وكل تفكيره في كيفية مساعدة الفريق في تحقيق البطولات.

وأشار إلى أن ليفربول يملك كافة مقومات حصد البطولات على رأسها وجود مدرب رائع وأسلوب الفريق يتمثل دائما في البحث عن الانتصارات وتحقيق الفوز في كافة البطولات التي يدخلها الريدز.

برشلونة يطارد نجم تشيلسي

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية عن اقتراب البرازيلي ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي من الرحيل إلى نادي برشلونة في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة دخل في مفاوضات مكثفة مع ويليان ونافسه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ويليان يفضل الرحيل إلى برشلونة رغم وجود مفاوضات مكثفة من جانب باريس سان جيرمان لضمه، كما أن اللاعب أغلق باب تجديد عقده مع إدارة باريس في الموسم المقبل.

ودخل نادي تشيلسي في مفاوضات لتجديد عقد مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو في الموسم الجديد وفقا لتقارير صحفية إنجليزية رغم أن جيرو تلقى عروضا من الدوري الإيطالي على رأسها مفاوضات إنتر ميلان.

مبابي مستمر مع باريس سان جيرمان

كشف موقع ”le10sport“ عن قرار اتخذته إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن التعاقد مع كيليان مبابي نجم الفريق في الموسم المقبل.

وقال الموقع الفرنسي في التقرير إن باريس أبلغ مبابي برفضه رحيله في الموسم الجديد، مشيرا إلى أن مبابي يرفض تجديد عقده مع باريس، لكن الفريق الفرنسي يسعى للاستفادة منه لموسم آخر، وهو الأمر الذي جعل ريال مدريد الإسباني يسعى لضمه في المرحلة القادمة.

وأشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان استقر على بقاء مبابي في الموسم الجديد خاصة أن الفريق الفرنسي يسعى للإبقاء على النجم الفرنسي في الموسم المقبل.

مانشستر سيتي يفاوض مدافع ليستر

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في مفاوضات مع التركي كاجلار سويونكو مدافع فريق ليستر سيتي في الموسم المقبل.

وذكر موقع ”غول“ العالمي أن مدافع ليستر أصبح على رأس أولويات مانشستر سيتي لضمه في الموسم المقبل وتدعيم صفوف الفريق، خاصة أنه ظهر بمستوى متميز في الموسم الحالي وفي ظل بحث السيتي عن مدافع مميز.