رئيس يويفا: نادي ليفربول سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي تحت أي ظرف

أكد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي ”يويفا“ أن ليفربول سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة أو بأخرى بفضل فارق 25 نقطة الذي يفصله عن مانشستر سيتي حامل اللقب وأقرب منافسيه.

وتتبقى 9 جولات على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز المتوقف إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا على الرغم من أن رابطة البريميرليغ تأمل في استئناف الدوري دون جماهير في يونيو/حزيران المقبل.

وكانت هناك دعوات لإلغاء الموسم بسبب المشاكل التي تواجه استئناف المسابقة دون التسبب في كثير من الاضطراب للموسم المقبل، لكن نقلت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية عن السلوفيني تشيفرين قوله: ”لا يمكن قبول عدم تتويج ليفربول باللقب. إذا استأنف الدوري الإنجليزي، فمن المؤكد أن ليفربول سيفوز باللقب. من الناحية النظرية، لم ينته الأمر بالكامل، ولكن عمليا ليفربول على وشك ذلك“.

وأضاف تشيفرين ”إذا لم يستأنف اللعب، فلا يزال يتعين علينا إيجاد طريقة لإعلان النتائج النهائية، لإعلان الأبطال.. مرة أخرى لا أستطيع أن أرى أو أتخيل سيناريو لن يكون فيه ليفربول بطلا للبريميرليغ“.

وتابع ”أتفهم أن المشجعين سيصابون بخيبة أمل إذا حدث التتويج دون جماهير أو حتى بقرار من رابطة الدوري، لكني أعتقد أن ليفربول سيحصل على اللقب بطريقة أو بأخرى“.

وعلى الرغم من التهديد بغياب الدول التي تلغي بطولاتها المحلية عن المسابقات القارية، يصر تشيفرين على أن ”يويفا“ لن ينصح أي دوري بشأن كيفية إنهاء الموسم إذا تعذر استئناف المسابقة.

وفي حديثه لموقع EkipaSN السلوفيني قال تشيفرين: ”كنت أتحدث افتراضيا. سنكون جاهزين لمثل هذه السيناريوهات، لكننا لا نعمل على تفاصيلها الآن. نحن نركز حاليا تماما على إنهاء المسابقات حتى النهاية في الملعب“.

وأصدر الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي بيانا حول استئناف الموسم، جاء فيه ”نعترف بأن الدوري الإنجليزي الممتاز لن يستأنف في بداية مايو – وأن موسم 2019/2020 سيعود فقط عندما يكون آمنا ومناسبا للقيام بذلك“.

وأضاف ”تاريخ استئناف المسابقة قيد المراجعة المستمرة مع جميع الأطراف المعنية، مع تطور تأثير جائحة COVID-19 ونحن نعمل معا خلال هذا الوقت الصعب للغاية“.

وأكمل ”الدوري الممتاز يعمل بشكل وثيق مع سلطات كرة القدم في البلاد، وكذلك مع الحكومة وغيرها من الأطراف لضمان الوصول لحل مشترك. هدفنا استئناف الدوري والكأس ما يمكننا من الحفاظ على نزاهة كل منافسة. ومع ذلك، فإن أي استئناف للنشاط لن يكون إلا بدعم كامل من الحكومة وعندما يسمح الإرشاد الطبي“.