لاعب مانشستر يونايتد يستفز نادي ليفربول.. يجب إلغاء الدوري الإنجليزي

قال لوك شو مدافع مانشستر يونايتد إن موسم 2019/2020 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يجب أن يلغى بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد الدوري الممتاز الأسبوع الماضي أن الموسم الحالي، الذي كان موقوفا حتى 30 أبريل نيسان في البداية، لن يستأنف في بداية مايو آيار وسيعود فقط عند استقرار الأوضاع.

وليفربول المتصدر بحاجة إلى 6 نقاط ليضمن التتويج باللقب بينما لم تحسم معركة المراكز الأوروبية والهبوط مع تبقي تسع مباريات مما يثير أسئلة حول كيفية تحديد هذه الأمور إذا لم يستأنف الموسم.

وقال شو خلال مسابقة إلكترونية لجمع التبرعات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عبر منصة تويتش: ”يجب أن يلغى الموسم وأن يبدأ من جديد“.

وأضاف أنه ”إذا لم يكن بالإمكان استئناف الدوري فيجب أن يعتبر لاغيا“.

وشارك شو في لعبة إلكترونية لكرة القدم مع غاريث بيل وباولو ديبالا ودومينيك كالفرت-لوين وجوردان بيكفورد وروبن لوفتوس-تشيك وجمعت المسابقة 17 ألف جنيه إسترليني (20.920 دولار) تبرعات إلكترونية.

وفكرت بعض أندية الدوري الممتاز في إكمال الموسم بخوض مباريات من دون جماهير لكن شو لا يدعم هذا المقترح.

وقال شو (24 عاما): ”الجمهور مهم وندرك هذه الحقيقة بشكل أكبر الآن، أعتقد أن الرياضة للجماهير حق وفي غيابهم لن يكون من المناسب اللعب“.

ويبتعد مانشستر يونايتد بفارق 3 نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع قبل توقف الموسم.