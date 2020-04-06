صحيفة: القانون يسمح لبول بوغبا بالرحيل عن مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية المرموقة أن بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد يمكنه أن ينهي عقده مع النادي الإنجليزي من جانب واحد.

وأكدت الصحيفة ما قالته صحيفة ”أس“ الإسبانية بشأن نية الدولي الفرنسي الانتقال إلى ريال مدريد الصيف الحالي، بعد محاولتين فاشلتين من النادي الملكي لضم بوغبا في عامي 2016 و2019.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن القانون يسمح لبوغبا فعليا بالانفصال من جانب واحد مع يونايتد عند دفع التعويض، والذي سيكون في جميع الحالات أقل بكثير مما يطلبه النادي، إذ قالت ”ليكيب“: إن التعويض سيكون أقل نحو 50 و60 مليون جنيه إسترليني عن المبلغ الذي يطلبه النادي.

وتوجد مادة في قانون انتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي (الفيفا) تدعم موقف اللاعب الذي لا يوجد في عقده ما هو معروف بالفترة المحمية.

ووفقا للنظام الأساسي، في السنوات الثلاث الأولى من العقد لا يحق للاعب الرحيل، وقد وقع بوغبا عقده في 2016 ويمكنه بعد انقضاء هذه المدة أن يرحل من جانب واحد بعد دفع تعويض يتم حسابه وفقا لسلسلة من المعطيات، منها السنوات المتبقية في عقد اللاعب والراتب وتقدير مالك النادي الخاص لما قد يخسرونه من خلال عقود الإعلان.

ويتبقى لبوغبا عام واحد تقريبا مع مانشستر يونايتد، حتى يونيو 2021، لكنه وقع على فقرة في عام 2016 بموجبها يمكن للنادي الإنجليزي تمديدها لسنة أخرى من جانب واحد.

ووفقا لصحيفة ”ليكيب“، فإن اللاعب ليس الآن في موقف صعب وبالتالي تم فتح الباب لريال مدريد لضمه، حينها سيدفع التعويض بدلا من اللاعب لكن هذا التعويض سيقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، وهذا مبلغ قليل عن السعر الذي أعلنه مانشستر يونايتد لبوغبا الصيف الماضي مقابل 180 مليون إسترليني.