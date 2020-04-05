مانشستر سيتي لن يطلب من الحكومة دفع أجور موظفيه‎

أبلغ مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موظفيه، اليوم الأحد، أنه لن يستخدم خطة الحكومة لدفع أجورهم أو يمنحهم إجازة خلال فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعرضت العديد من الأندية، ومن بينها ليفربول متصدر الدوري، وتوتنهام هوتسبير، لانتقادات عنيفة لاستغلالها خطة الحكومة بدفع 80% من أجور الموظفين الذين منحتهم شركاتهم إجازة بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وبات مانشستر سيتي، الذي تملكه مجموعة أبوظبي المتحدة المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أول نادٍ في الدوري الممتاز يعلن عدم السير في هذا الاتجاه.

وتلقى الموظفون رسائل بريد إلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع للتأكيد على حماية وظائفهم.

وقال متحدث:“نؤكد بعد قرار من الرئيس (خلدون المبارك) والإدارة، الأسبوع الماضي، أن مانشستر سيتي لن يستغل خطة حكومة المملكة المتحدة خلال أزمة فيروس كورونا“.

وأضاف:“نحن عازمون على حماية موظفينا ووظائفهم وأعمالهم وفي الوقت ذاته فعل ما يمكننا لدعم المجتمع في هذا الوقت الصعب على الجميع“.

ودخل اتحاد لاعبي الدوري الممتاز في مواجهة مع رابطة الدوري الممتاز بشأن ما إذا يجب أن يوافق اللاعبون على خفض أجورهم بنسبة 30% بسبب توقف الموسم.

وأدى تردد اتحاد اللاعبين الواضح في دعم خفض الأجور إلى اتهامات بوجود ”اقتتال داخلي“ من أوليفر دودن وزير الثقافة والإعلام والرياضة.

ومع سيطرة مشكلة خفض أجور اللاعبين خلال فترة التوقف على أوروبا، وخضوع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الغنية للتدقيق، جاء إعلان ليفربول بأنه سيعطي العديد من موظفيه إجازة بمثابة هدف عكسي في معركة العلاقات العامة.

وقال جيمي كاراغر مدافع ليفربول السابق إن القرار ربما يضر بسمعة النادي.

وكتب عبر حسابه على“تويتر“:“يورغن كلوب (مدرب ليفربول) أظهر تعاطفه مع الجميع منذ بداية الجائحة، ويشترك اللاعبون الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز في مفاوضات لخفض الرواتب“.

وأردف:“ثم انتهى كل هذا الاحترام والنوايا الحسنة“.

ومنح توتنهام هوتسبير، وبورنموث، ونيوكاسل يونايتد، ونوريتش سيتي، كل موظفيهم إجازات إجبارية خلال الأزمة الصحية التي أودت بحياة 4934 شخصًا في بريطانيا حتى مساء أمس السبت.

وأظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها ”رويترز“، اليوم الأحد، أن الاتحاد الدولي (الفيفا) يستعد للتعامل مع الشكاوى والطعون بشأن خفض أجور اللاعبين وسيحدد إرشادات للأندية التي تتطلع لتقليص النفقات خلال فترة التوقف التي تسبب فيها فيروس كورونا.