كم سيخسر نادي ليفربول حال إلغاء الدوري الإنجليزي؟

كشفت وسائل إعلام إنجليزية عن خسائر نادي ليفربول المتوقعة حال إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2019/2020؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“، فإن ليفربول سيخسر 55 مليون جنيه إسترليني من حقوق البث وحدها، حال عدم استكمال الموسم الحالي، أي أنه سيحصل على 123 مليون إسترليني بدلا من 178 مليونا.

وأوضحت الصحيفة، أن الخسائر المالية المتوقعة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز تتفاوت بشكل كبير، فمثلا سيخسر بيرنلي 5 ملايين جنيه إسترليني فقط من المباريات الأربع المتبقية على ملعبه هذا الموسم، حتى لو لعبت، إلى جانب خسارته 45 مليونا من عائدات البث وعقود أخرى، حال إلغاء الموسم.

ولو قُدر للموسم أن يسير بشكل طبيعي، فإن بيرنلي كان سيحصل على 129 مليون جنيه إسترليني، وفي حال لم يتم استكماله، سيطالب أصحاب حقوق البث باستعادة جزء كبير من المبلغ الذي دُفع للحصول على الحقوق، والذي يصل إلى 762 مليون جنيه إسترليني.

أما نوريتش سيتي، الذي يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فإنه سيحصل على 79,5 مليون جنيه إسترليني، بدلا من 94 مليونا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 82 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بـ25 نقطة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، والذي لعب 28 مباراة.

ويحلم ليفربول أن تكون نهاية الموسم الحالي لصالحه بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الذي أحرزه لآخر مرة موسم 1989/1990.