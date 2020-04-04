رابطة الدوري الإنجليزي تفشل في حل أزمة الرواتب.. والأندية مهددة بخسارة مليار جنيه إسترليني

عقد مسؤولو رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم السبت، اجتماعاً استثنائياً بالفيديو مع ممثلي أندية البريميرليغ لمناقشة أزمة تخفيض رواتب اللاعبين في ظل الأزمة المالية التي تهدد الأندية بسبب تعليق النشاط لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الاجتماع أقيم بحضور ثلاثة ممثلين عن كل نادي، حيث اختارت معظم الأندية قائد الفريق والمدير الفني كممثلين لها.

وشرح مسؤولو الرابطة لقادة الفرق والمدربين سبب رغبة الأندية في تخفيض الأجور خلال الفترة المقبلة.

وأخبرت رابطة البريمييرليغ بأن الأندية تواجه خسائر اقتصادية قد تصل إلى 1,137 مليار جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الاجتماع انتهي دون التوصل إلى حل لأزمة تخفيض الأجور، حيث تم ترك الأمر برمته للاعبين لدراسته وتحديد قرارهم.

وذكرت ”ديلي ميل“ في تقريرها أن الرابطة قدمت أسوأ الاحتمالات وهو عدم القدرة على استئناف بطولة الدوري في الموسم الحالي.

ويؤدي عدم استكمال المسابقة إلى رد 762 مليون جنيه إسترليني إلى أصحاب حقوق بث البطولة، كما تمت مناقشة آلية إنفاق الأموال، حال موافقة اللاعبين على تخفيض أجورهم بالفعل.

في الوقت نفسه تتطلب سيناريوهات أخرى مثل استكمال المسابقة في يونيو قدراً أقل من التضحية من لاعبي الدوري الإنجليزي.

يذكر أن اجتماع اليوم عقد بعد أن وافقت إدارات الأندية على مطالبة لاعبيها بخفض قيمة رواتبهم بنسبة تصل إلى 30%.

كما تعهدت رابطة الدوري الإنجليزي بالتبرع لـ20 مليون جنيه إسترليني، لصالح هيئة الخدمات الصحية البريطانية، والمجتمعات المحلية والعائلات التي تأثرت بأزمة فيروس كورونا.