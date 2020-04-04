بسبب المطالبة بتخفيض رواتبهم.. داني روز ينتقد الضغوط التي يتعرض لها لاعبو الدوري الإنجليزي

قال داني روز، لاعب نيوكاسل يونايتد المعار، إن لاعبي دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم في موقف لا يحسدون عليه؛ بسبب ما يتعرضون له من ضغوط في ظل الدعوات المطالبة بتخفيض رواتبهم خلال أزمة فيروس كورونا.

ووسط انتقادات متزايدة قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الجمعة، إنها ستتفاوض مع اللاعبين بشأن اقتراح يقضي بخفض رواتبهم بواقع 30%، بينما يستمر توقف المباريات مع استمرار تفشي الفيروس سريع الانتشار حول العالم.

وتستمر المحادثات في هذا الشأن مع رابطة اللاعبين اليوم السبت، بينما قال روز المعار من توتنهام هوتسبير إنهم حريصون ”على تحقيق شيء.“

وفي الأسبوع الماضي، انضم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إلى الجدل، قائلا إنه يتعين على لاعبي كرة القدم الاضطلاع بدورهم والقبول بخفض رواتبهم في ظل استمرار الأزمة.

وقال روز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”نحن نشعر نوعا ما بأننا وضعنا في موقف لا نحسد عليه.

”جرت أحاديث من جانبنا قبل أن تصدر أي تعليقات من خارج كرة القدم.

”تحدثت هاتفيا مع جوردان هندرسون (قائد ليفربول) وهو يعمل بكل جدية من أجل الخروج بشيء.

”لم يكن يفترض من هؤلاء غير المرتبطين بكرة القدم إبلاغ اللاعبين بما يجب أن يفعلوه بأموالهم. أرى ذلك غريبا.“

وتحدث هندرسون مع قادة أندية أخرى حول أفضل السبل لمساعدة الطواقم العاملة في مكافحة الفيروس الذي تسبب في وفاة 3605 أشخاص في بريطانيا حتى أمس الجمعة.

وطلب هاري ماغواير، قائد مانشستر يونايتد، من زملائه في الفريق التبرع بنسبة 30% من رواتبهم للمستشفيات المحلية، وحصل على دعم الفريق في هذا التحرك.

توجيه اللوم

قال كريس وايلدر، مدرب شيفليد يونايتد، خلال تصريحات لبي.بي.سي إنه يشعر بخيبة أمل نتيجة لجوء بعض الأشخاص خلال هذه الأزمة لتوجيه اللوم والانتقادات.

وقال عن ذلك: ”من المؤسف جدا أن يستغل بعض الأشخاص الوضع ويوجهون سهام اللوم والانتقادات خلال هذه الفترة، بينما يعاني الناس من مرض خطير ويموتون.

”كرة القدم هي لاعب رئيسي في هذه البلاد. وكثير من اللاعبين الحاليين والسابقين لديهم ضمائر حية بخصوص ما يحدث وهم يفعلون الصواب.

”وأنا على ثقة بأننا سنفعل الصواب من خلال رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة المدربين ورابطة الدوري الممتاز والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم“.

وبينما يملك الدوري الممتاز القدرة المالية على الخروج من تأثيرات الوضع الحالي، طالب وايلدر بضرورة الاهتمام بكل أسرة كرة القدم في البلاد.

وقال وايلدر: ”من خلال خبرتي في أربع من درجات الدوري، فإن الأمر لا يقتصر فقط على الدوري الممتاز بل يمتد إلى الحفاظ على سلامة اللعبة في جميع أجزاء هرم اللعبة“.

”من المؤسف رؤية أندية وأشخاص يدلون بتصريحات فردية وشخصية ثم يمضون في سبيلهم. من المهم أن نتحرك بصورة جماعية كصناعة واحدة“.

وأمس الجمعة، وافقت أندية الدوري الممتاز على تقديم 125 مليون جنيه إسترليني (153.25 مليون دولار) للدرجات الأدنى؛ لمساعدتها في مواجهة الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا.