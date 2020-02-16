آرسنال يسقط نيوكاسل ويحقق الفوز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

جدد آرسنال فوزه على نيوكاسل، بعدما تغلب عليه 4/0 في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الهدف الأول في المباراة بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من الفرنسي نيكولاس بيبي.

وسجل بيبي ثاني أهداف الغانرز في الدقيقة 57، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد مهارة رائعة من بوكايو ساكا.

وعزز الألماني مسعود أوزيل تقدم آرسنال بالهدف الثالث في الدقيقة 90 بمساعدة البديل ألكسندر لاكازيت، ووقع لاكازيت الهدف الرابع في الدقيقة 90+5.

وفاز آرسنال على نيوكاسل في مباراة الدور الأول في الجولة الأولى 1/0 سجله بيير-إيميريك أوباميانغ، علما أن فوز اليوم هو الرابع على التوالي لآرسنال على نيوكاسل.

وحقق آرسنال الفوز السابع الموسم الحالي من 26 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين تعادل 13 مرة، وخسر 6 مباريات.

ورفع الفوز رصيد الغانرز إلى 34 نقطة في المركز العاشر مع بيرنلي، في المقابل تلقى نيوكاسل الخسارة الحادية عشرة، مقابل الفوز 8 مرات، وتعادل 7 مرات، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويلعب آرسنال مع أولمبياكوس اليوناني يوم الخميس، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، ثم يلعب مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي، ثم يلعب مباراة الإياب مع أولمبياكوس، وبعدها يصطدم بمانشستر سيتي في البريميرليغ

ارسنال 1 × 0 نيوكاسل | هددددددددددددددددددف ابوميانغ ????#ARSNEW

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ارسنال 2 × 0 نيوكاسل | هددددددددددددددددددف بيبي ???????? مرور ساكا حميل ????#ARSNEW

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/bBbukRqUUG — #ACL2020 (@_________515) February 16, 2020