جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ في مباراة آرسنال ضد نيوكاسل (صورة)

سجل الغابوني أوباميانغ، نجم آرسنال، هدفا لفريقه في شباك نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الأحد، على إستاد الإمارات، في الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد أوباميانغ إلى الهدف رقم 15 ويرتقي للمركز الثالث في قائمة الترتيب متساويا مع داني إنغز، نجم ساوثهامبون، وخلف سيرجيو أغويرو، نجم مانسشتر سيتي صاحب الـ16 هدفا، ويتصدر القائمة جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، برصيد 17 هدفا.

ويتقدم آرسنال على نظيره نيوكاسل بهدفين دون رد حتى الآن، سجلهما أوباميانغ مع الدقيقة 54، ونيكولاس بيبي في الدقيقة 57.

ويحتل الغانرز، المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة، وهو نفس عدد نقاط نيوكاسل، الذى يأتي في المركز الثانى عشر، بفارق الأهداف، ويتصدر ليفربول، برصيد 76 نقطة.

يبحث آرسنال، لتحقيق فوزه الأول في البريميرليغ، منذ تغلبه على مانشستر يونايتد، في الأول من شهر يناير الماضي، بثنائية نظيفة، إذ تعادل في مواجهاته الأربعة الأخيرة.