هداف مانشستر يونايتد السابق: نادي ليفربول يستحق وبجدارة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

قال ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق إن ليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وإنه سيكون من غير المنصف بالنسبة لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب ألا تستكمل بقية مباريات الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبسبب انتشار العدوى توقفت مباريات الموسم، بينما قالت رابطة الدوري إن موعد استئناف النشاط يظل ”تحت مراجعة مستمرة“.

ويحتاج ليفربول المنفرد بالصدارة بكل جدارة إلى 6 نقاط فقط من 9 مباريات متبقية، لضمان التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى في 30 عاما.

ويتفوق ليفربول بفارق 25 نقطة على مانشستر سيتي حامل اللقب أقرب ملاحقيه.

وقال البلغاري برباتوف الذي أحرز 56 هدفا مع مانشستر يونايتد في 4 مواسم في تصريحات نقلها موقع ”بيتفير“: ”يقترح البعض منح اللقب لليفربول، وبكل صدق فهو يستحق التتويج بالنظر للأسلوب الذي لعب به. لن يتمكن أحد من اللحاق به“.

”وبالنظر إلى أسلوب لعبه في المباريات وبالنظر إلى الأداء الذي قدمه وبالنظر إلى الفارق بينه وبين المنافسين الآن فهو وبكل جدارة يستحق اللقب هذا الموسم“.

ووسط التكهنات بتقليص أو إلغاء الموسم، شددت الرابطة على أن الهدف يظل إكمال كل المسابقات المحلية للدوري والكأس.

وأضافت في بيان: ”لكن أية عودة للمسابقات لن تتم إلا بدعم كامل من الحكومة وبموافقة السلطات الطبية“.

وقال برباتوف الذي لعب أيضا لتوتنهام هوتسبير وفولهام إنه لا يعرف كيف سيكون القرار الصائب بالنسبة لتكملة الموسم، مضيفا أن ”أي قرار سيتخذ لن يكون مقبولا على نطاق واسع لدى الجمهور“.

وفي 2010 أصبح برباتوف أول لاعب من مانشستر يونايتد يحرز ثلاثية من الأهداف في شباك منافسه الأكبر ليفربول طوال 64 عاما، عندما فاز أصحاب الأرض في ملعب أولد ترافورد 3/2.

وقال برباتوف: ”الموقف غريب للغاية. وسيكون من غير الإنصاف إلغاء الموسم بالنسبة له (ليفربول). وستكون هذه خيبة أمل كبيرة له“.

خسائر بيرنلي

في سياق ذي صلة، يتوقع أن تتراجع إيرادات نادي بيرنلي بواقع 50 مليون جنيه إسترليني (61.30 مليون دولار) إذا لم تستكمل مباريات الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في حين قال النادي اليوم السبت: إن فرقا أخرى في البطولة ربما تخسر ضعف هذا المبلغ في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.

وقالت رابطة الدوري الممتاز أمس الجمعة: إن الموسم الحالي تأجل إلى أجل غير مسمى، مضيفة أن موسم 2019/2020 سيعود فقط في ظل توفر ظروف ”آمنة ومناسبة“.

ويتوقع بيرنلي أن يخسر 5 ملايين جنيه إسترليني من دخله أيام المباريات؛ لأن مبارياته المتبقية على أرضه ستقام على الأرجح خلف أبواب مغلقة وبدون جمهور في حالة استئناف البطولة.

وقال بيرنلي في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إنه سيخسر 45 مليون جنيه إسترليني أخرى إذا ما ألغي الموسم ”من خلال رسوم البث وجوانب أخرى“.

وقال مايك جارليك رئيس مجلس إدارة النادي: ”هذا الموقف الذي نواجهه نحن وأندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز غير مسبوق تماما ولم نتخيله بأي صورة حتى قبل أسابيع قليلة فقط“.

وأضاف: ”الأمر لم يعد يتعلق فقط ببيرنلي أو أي فريق أخر بصفة فردية، بل الأمر يتعلق بجميع الدوائر المرتبطة بكرة القدم بداية من الدوري الممتاز إلى ما دون ذلك، إلى جانب كافة الأعمال والكيانات التي تعتمد على هذه الدوائر“.

وقال بيرنلي إنه يكشف عن هذه الأرقام إعمالا ”للشفافية مع الجماهير والطواقم وحاملي الأسهم.“