تشيلسي يتحرك للتعاقد مع فيليب كوتينيو من نادي برشلونة

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، أن تشيلسي الإنجليزي بدأ التحرك للتعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو من نادي برشلونة الإسباني.

ويقضي كوتينيو، البالغ من العمر 27 عاما، الموسم الحالي معارا لبايرن ميونخ، مقابل 8.5 مليون يورو، مع أحقية الشراء مقابل 120 مليون يورو، ويتردد أن النادي البافاري لا ينوي الإبقاء على اللاعب.

وذكرت صحيفة ”سبورت“، أن ممثلي تشيلسي تواصلوا مع كيا جورابشيان، وهو وكيل أعمال كوتينيو؛ لبحث حسم الصفقة.

وأضافت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن العلاقة الجيدة بين جورابشيان ومسؤولي البلوز قد تسهل عملية نقل كوتينيو من كامب نو إلى ستامفورد بريدج.

وتشيلسي ليس النادي الإنجليزي الوحيد الذي يرتبط بالتعاقد مع كوتينيو، الذي لعب موسما ونصف مع برشلونة، حيث يتردد أن آرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام يريدون التعاقد مع لاعب ليفربول السابق.

وقدرت صحيفة ”سبورت“ قيمة صفقة انتقال كوتينيو من برشلونة لتشيلسي بـ 60 إلى 80 مليون يورو.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة ينوي بيع كوتينيو، واستغلال الأموال التي سيحصل عليها في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، أو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان.

وشارك كوتينيو في 32 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الحالي، سجل فيها 9 أهداف، وصنع 8، علما أنه لعب مع برشلونة 76 مباراة، سجل فيها 21 هدفا، وصنع 11، في المقابل سجل 54 هدفا، وصنع 45 في 201 مباراة مع ليفربول.