هل يكون أنشيلوتي طوق النجاة لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل؟

قالت صحيفة ”ماركا“، إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، يمكن أن يسهم بشكل كبير في حل أزمة سيعاني منها الميرنغي، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويرغب ريال مدريد في التخلص من بعض نجومه الذين لا يحظون بقناعة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولم يعد لهم تأثير كبير مع الفريق.

وأشارت ”ماركا“، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن وصول أنشيلوتي إلى مقعد القيادة الفنية في إيفرتون الإنجليزي كان جزءا من خطة طموحة تتبناها إدارة الفريق كي ينافس على الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال بناء تشكيلة تستطيع تحقيق هذا الهدف.

وأكدت الصحيفة، المقربة من إدارة ريال مدريد، أن أنشيلوتي وضع نجمي النادي الملكي، الويلزي غاريث بيل، والكولومبي جيميس رودريغيز، على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في إيفرتون، الموسم المقبل، بالإضافة إلى الويلزي آرون رامسي، نجم وسط نادي يوفنتوس الإيطالي، والمنتقل إلى البيانكونيري مطلع الموسم الجاري من آرسنال الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

وأضافت بقولها: ”سينتهي عقد بيل مع ريال مدريد صيف 2022، وترغب إدارة ريال مدريد في بيع اللاعب خلال سوق الانتقالات المقبلة؛ لأن الأجواء لم تعد مناسبة للاعب في صفوف الميرنغي؛ نتيجة عدم رغبة زيدان في استمراره، وتوتر العلاقة بينه وبين جماهير وإدارة الملكي، إلا أن العقبة ستكون في بيل نفسه، والذي يريد الاستمرار حتى نهاية عقده العام بعد المقبل“.

ومضت تقول: ”سيكون الوضع أسهل نسبيا بالنسبة لملف جيمس رودريغيز؛ لأن عقد اللاعب ينتهي في صيف 2021، ولن يكون أمام ريال مدريد خيار آخر سوى بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل، كي لا يكون لاعبا مجانيا بعد عام من الآن، مع وجود استعداد لدى اللاعب نفسه للرحيل عن الميرنغي“.