كيفن دي بروين يطالب بإلغاء الدوري الإنجليزي

دعا كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى إلغاء الموسم الحالي وسط مخاوف من حدوث إصابات جماعية في حال استكمال الدوري وضغطه للانتهاء منه في فترة قصيرة.

وتجتمع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة لتقرر الموعد المتوقع لاستئناف الموسم المتوقف حاليا حتى نهاية الشهر الحالي على الأقل.

ويشعر اللاعبون بالقلق بشأن العودة للمباريات مبكرا، في حين لا يزال وباء فيروس كورونا يمثل خطرًا صحيًا كبيرًا وفي حال استئناف الدوري سيزيد الخطر.

وفي حال إلغاء الموسم سيتم حرمان ليفربول المتصدر بفارق 25 نقطة عن سيتي من اللقب رغم أنه بحاجة لانتصارين فقط للتتويج ببطولاته الأولى للدوري منذ 30 عامًا.

كما سيفقد سيتي آماله في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي واستكمال المنافسة في دوري أبطال أوروبا التي اقترب من دور الثمانية بها بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو في ذهاب دور الستة عشر.

ورغم رغبة دي بروين في استكمال الموسم حتى النهاية إلا أنه يعتقد أن المسؤولين قد لا يجدون أي خيار في النهاية سوى إلغاؤه.

ويرجع الدولي البلجيكي ذلك إلى خطر عدم استعداد اللاعبين لخوض العديد من المباريات في فترة وجيزة ما يؤثر على الموسم الجديد.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن دي بروين قوله: ”ليس لدي أي فكرة عما إذا كنا سنستمر في اللعب. في إنجلترا، يريدون الانتظار لأطول وقت ممكن قبل اتخاذ القرار. لكن، كلاعب كرة قدم، هذا ليس واضحا. أنت في راحة سلبية لمدة ستة أسابيع، وعادة ما تحتاج إلى إعداد من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

”إذا قمنا بالعودة فورا، فسيصاب الجميع بعد بضع مباريات. لا يمكن أن يكون هذا الهدف من استئناف الدوري. بالطبع يوجد أضرار اقتصادية كبيرة وأعتقد أن الانتظار طويلاً لاتخاذ قرار يمكن أن يسبب مشاكل للموسم المقبل“.

وأضاف لاعب تشيلسي السابق ”من المؤسف أن أتوقف مبكرًا بعد هذا الموسم الجيد، ولكن إذا كانت هناك فرصة لتجنب حدوث مشاكل للموسم المقبل فيجب القيام بذلك“.