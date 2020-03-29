كيفين دي بروين يوافق على الرحيل من مانشستر سيتي إلى هذا النادي

كشفت تقارير صحفية موقف النجم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من البقاء برفقة ”السيتزنز“ في الموسم المقبل.

وتحوم الشكوك بشأن بقاء العديد من نجوم مانشستر سيتي في صفوف الفريق، عقب حرمان حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، في العامين الأخيرين، من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة موسمين، على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي، يويفا، نتيجة اتهامه بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن دي بروين منفتح تماما على الرحيل من مانشستر سيتي في نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد العرض المغري الذي تلقاه للانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أن الساعات الأخيرة شهدت تحولا في موقف دي بروين من عرض ريال مدريد، خاصة بعد الاتصالات التي أجراها مسؤولو النادي الملكي مع مديري أعمال اللاعب، لاستكشاف موقفه من عرض الميرينغي.

ومضت تقول: ”تغيّر موقف دي بروين، ووافق على الرحيل إلى ريال مدريد مطلع الموسم المقبل، خاصة أنه قضى 5 مواسم في صفوف مانشستر سيتي، وربما لا تتكرر فرصة الانتقال إلى ريال مدريد مرة ثانية، خاصة أن اللاعب يبلغ من العمر حاليا 28 عاما“.

ويرتبط دي بروين بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2023.

ويعتبر دي بروين أحد أغلى لاعبي العالم، حيث تصل قيمته التسويقية إلى 150 مليون يورو.

وشارك دي بروين هذا الموسم في 35 مباراة، أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 20.