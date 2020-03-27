غوارديولا يخطط لثورة تغيير في مانشستر سيتي.. ولاوتارو مارتينيز على رأس المطلوبين

بدأت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تخطيطها لمستقبل الفريق في ظل تقدم عدد من اللاعبين في العمر، بجانب العقوبة المفروضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ على النادي.

ثورة تغيير

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية: إن الكثير من الشكوك تحوم حول مستقبل مانشستر سيتي في ظل عقوبة حرمان الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين مقبلين.

كما أن عددا من لاعبي الفريق المميزين يطالبون بضرورة تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بسهولة هذا الموسم.

ويواصل الإسباني بيب غوارديولا التحضر للانتقالات المقبلة بلا توقف، حيث تضم قائمة بيب عددا من الأسماء التي يسعى لضمها لصفوف السيتيزن.

لاوتارو مارتينيز

ذكرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها أن الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هو أحد المطلوبين للانضمام إلى مانشستر سيتي.

ويعد مارتينيز أحد أكثر الأسماء المطلوبة من الأندية الأوروبية الكبيرة بعد تألقه مع إنتر ميلان خلال الموسم الجاري، بعد أن احتل مركزاً أساسياً في تشكيلة النيراتزوري خلفاً لماورو ايكاردي.

ويعد الاهتمام الكبير الذي يحظى به مهاجم الإنتر بمثابة التحدي الأكبر أمام السيتي لإتمام الصفقة.

تدعيم دفاعي

وأشارت ”اس“ إلى أن هناك ثلاثة أسماء في قائمة بيب غوارديولا لتدعيم خط دفاع الفريق.

ويعد بين شيلويل الظهير الأيسر لفريق ليستر سيتي وهو أفضل لاعبي هذا المركز في إنجلترا بالوقت الحالي، أحد المطلوبين من غوارديولا بعد أن نال إشادته في وقت سابق.

ويبدو رحيل شيلويل أمراً صعباً خاصة إذا نجح ليستر سيتي في التأهل لدوري الأبطال بالموسم المقبل، بجانب وجود منافسة قوية من تشيلسي على ضمه.

كما يتواجد خيار آخر لدى السيتي وهو دايوت أوباميكانو مدافع ريدبول لايبزيغ الألماني، الذي يقدم موسماً مميزاً في البوندزليغا ودوري الأبطال خلال الموسم الحالي.

ويحظى أوباميكانو باهتمام كبير من أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بجانب برشلونة وليفربول.

ويظهر الهولندي ناثان أكي كثالث الخيارات الدفاعية لدى غوارديولا لتدعيم خط دفاعه.

ويتميز أكي بكونه لاعبا متعدد الاستخدامات، ويجيد المدافع صاحب القدم اليسرى اللعب في محور الدفاع.

مايسترو جديد

وتناولت الصحيفة رغبة غوارديولا في تدعيم خط وسط الفريق في ظل تواجد أكثر من لاعب مرشح للانضمام لصفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات المقبلة لخلافة الإسباني دافيد سيلفا مايسترو الفريق.

وتضم قائمة بيب كلا من جاك غيرليتش لاعب استون فيلا الإنجليزي، والذي يبدو البديل الأمثل لسيلفا في الوقت الحالي، ويحظى غيرليتش باهتمام كبير من الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

ويظهر جيمس ماديسون صانع ألعاب ليستر سيتي المتألق كأحد أبرز الأسماء المرشحة للسيتي.

ووصل لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عاماً إلى درجة كبيرة من النضج الكروي خلال الموسم الحالي، ما يصعب من مهمة ليستر سيتي في الحفاظ على اللاعب.

وضمت قائمة المرشحين عدة أسماء مميزة مثل روبن دياز نجم بنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى الإسباني اداما تراوري مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي.