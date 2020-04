ماركوس راشفورد يجمع 100 ألف إسترليني لإطعام أطفال المدارس المتضررين من كورونا

جمع ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أكثر من 100 ألف جنيه استرليني (‭124‬ ألف دولار)؛ لإطعام الأطفال الذين حرموا من الوجبات المدرسية المجانية اليومية؛ بعد إغلاق المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأطلق راشفورد، الذي قال إنه كان يعتمد على الوجبات المدرسية عندما كان طفلا، حملة للتبرع بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية التي توزع الطعام على المدارس ومراكز التجمعات.

ووضع راشفورد تجميع 100 ألف إسترليني هدفا مبدئيا لحملته، التي تخدم نحو 400 ألف طفل، وقد تجاوز هذا المبلغ بسرعة، في استجابة إيجابية لنداء المهاجم البالغ عمره 22 عاما عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال راشفورد لصحيفة ”تايمز“ البريطانية: ”يوجد أشخاص أوضاعهم أسوأ مما كنت عليه عندما كنت طفلا. إنهم لا يجدون حتى وجبة ثانية في منزلهم، لذلك أردت أن أساعدهم“.

وأضاف: ”الناس التي لا تجد طعاما أعدادها كبيرة للغاية. يقترب العدد من مليون طفل تساعدهم المؤسسة الخيرية أسبوعيا. عندما اطلعت على الأرقام شعرت بصدمة كبيرة“.

و‬‬تعاون مانشستر يونايتد ومنافسه المحلي مانشستر سيتي في التبرع بـ100 ألف جنيه إسترليني؛ لمساعدة ودعم بنوك الطعام، لتعويض كميات الطعام التي اعتاد الناديان التبرع بها خلال أيام مبارياتهما.

وتعافى راشفورد من إصابة في ظهره عندما توقفت مباريات الدوري الممتاز، حتى 30 أبريل نيسان الحالي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري، متأخرا بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

Big shout out to @Tesco who have committed to donated £15m worth of food to @FareShareUK and Trussell Trust. The impact of this is HUGE! Thank you!

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) April 2, 2020