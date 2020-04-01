إلغاء الـ VAR والاستعانة بخمسة تبديلات.. تعرف على شروط الأندية لاستئناف الدوري الإنجليزي

ستطالب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالاستعانة بخمسة بدلاء وتوقف تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) إذ أجبرتها رابطة الدوري على خوض كافة المباريات المتبقية من المسابقة في غضون شهر.

يأتي هذا وسط مناقشات جادة بين رابطة البريميرليغ مع الأندية العشرين حول احتمال ضغط الجولات التسع المقبلة للانتهاء من الموسم قبل 30 يونيو/حزيران المقبل رغم تفشي فيروس كورونا مع إقامة المباريات بدون جماهير.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن الأندية تخشى من إقامة الجولات المتبقية في فترة زمنية قصيرة، معظم الأندية يتبقى لها تسع مباريات، ما قد يؤدي إلى إصابة اللاعبين بالإرهاق خاصة بعد عودتهم من فترة راحة سلبية غير متوقعة بسبب إجراءات العزل العام في البلاد.

ويُسمح لهم حاليًا باستخدام ثلاثة بدلاء من اللاعبين السبعة على مقاعد البدلاء، ولكن الأندية تأمل في الاستعانة بخمسة من السبعة لتخفيف الضغوط على اللاعبين وتجنب الإصابات والشد العضلي.

ومن المتوقع أن هذه الفكرة يقف ورائها المدربون وبالتالي يمكن أن تدعمها رابطة المدربين المحترفين خلال الاجتماع المقبل للرابطة مع كافة الأطراف المعنية.

وستجتمع الرابطة مجددا مع أندية الدوري يوم الجمعة المقبل بشأن مناقشة كيفية استئناف المسابقة والموعد المقرر لذلك.

ومن بين طلبات الأندية لاستئناف المسابقة أيضا في حال ضغط المباريات في فترة قصيرة تعليق استخدام VAR أثناء أزمة فيروس كورونا الحالية.

ومن المؤكد أن المباريات ستقام بدون جماهير عندما يتم استئناف الموسم حيث يتطلع الجميع للانتهاء من الموسم قبل 30 يونيو/حزيران موعد نهاية معظم عقود اللاعبين الحالية.

ولا شك أن استخدام تقنية VAR سيكون مصدر قلق إضافي في البطولة وينبغي تعليقه لى الرغم من أنهم ما زالوا مصممين على التمسك به على المدى الطويل.

ويتكون فريق عمل تقنية فريق VAR من ثلاثة حكام على الأقل يجلسون في غرفة مغلقة صغيرة ما يثير القلق بشأن انتقال العدوى نظرا لعدم وجود مسافة آمنة بين الأشخاص الثلاثة.