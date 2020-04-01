توتنهام يحدد سعرا تعجيزيا لبيع مهاجمه هاري كين في الميركاتو الصيفي

يحظى هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، باهتمام كبير من ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وكشفت تقارير، عن رغبة مهاجم المنتخب الإنجليزي في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عن صفوف السبيرز، ما وضع عملاقي مدينة مانشستر في حالة تأهب قصوى.

سعر تعجيزي

قالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن توتنهام حدد سعر بيع كين لأي من الناديين في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعي توتنهام للحصول على 200 مليون جنيه إسترليني نظير انتقال هاري كين، البالغ من العمر 26 عامًا لأي فريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولي توتنهام يدركون أنهم مهددون بخسارة خدمات هاري كين، إذا فشل الفريق في حسم تأهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهم يأملون أن يحول المبلغ المحدد لبيع اللاعب، دون انتقاله بعيدًا عن الفريق.

ويعتقد توتنهام أن الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا، قد تصبّ في صالحهم وتفرض الهدوء علي سوق الانتقالات المقبل.

ويضع مانشستر يونايتد هاري كين كأحد أبرز المطلوبين للانضمام لصفوفه في الموسم المقبل، حيث يسعى الفريق لمحاولة حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب منذ سنوات.

وفي المقابل، ينظر مانشستر سيتي إلى كين كبديل مثالي للنجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، خاصة بعد أن أوضح المهاجم الإنجليزي نيته في مغادرة توتنهام، إذا لم تعمل إدارة النادي اللندني على تحقيق طموحاته.